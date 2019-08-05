Şehir Hastaneleri otel konforunda hizmet veriyor

Millete, Türkiye’yi eğitim, sağlık, emniyet ve adalet üzerinde yükselteceklerinin sözünü verdiklerini anımsatan Erdoğan, bu sözlerini tuttuklarını belirtti. Bursa’da hizmete açtıkları bin 355 yataklı şehir hastanesinin de bunun emarelerinden biri olduğunu aktardı.

İÇİNDE 6 İHTİSAS HASTANESİ VAR

Şehir hastanesinin Bursa’ya yakıştığını, kentin güzelliğine güzellik, zenginliğine zenginlik kattığını vurgulayan Erdoğan, “Bursa Şehir Hastanemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kendi içinde 6 ihtisas hastanesi ve diğer birimleriyle sağlık alanında yüksek standartlara sahip bir şaheser. Yaklaşık bir aydır hasta kabulü yapan şehir hastanemizin, bir veya iki kişilik odalarının her biri vatandaşlarımıza içindeki tuvaleti, banyosu, buzdolabı, refakatçi kanepesiyle adeta otel standartında hizmet veriyor.” ifadelerini kullandı.

RAYLI SİSTEMLE ULAŞILABİLECEK

Erdoğan, şehir içindeki raylı sistemi 5,5 kilometre uzatıp hastaneye kadar getireceklerini de belirterek, şunları kaydetti:

“Bursa ile birlikte ülkemizdeki şehir hastanesi sayısını 10’a ve toplamdaki yatak kapasitesini de 13 bin 417’ye çıkarmış olduk. Halen toplamda 17 bin 800 yatak kapasiteli 10 adet şehir hastanesinin inşaatı sürüyor. İhale ve planlama aşamasındakilerle birlikte 44 bin 846 yatak kapasiteli 31 adet sağlık tesisini milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Son 17 yılda sadece Bursa’ya 27’si hastane olmak üzere toplam 68 adet sağlık tesisi kazandırdık. Ayrıca 750 yataklı Osmangazi Çekirge Devlet Hastanesi’yle birlikte 7 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz.”

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Yap-işlet-devret modeliyle yapıldı

Erdoğan, şöyle devam etti: “(Şehir hastaneleri) Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor, işte biz bunu yaptık. Burada önemli olan, devletin kendi bütçesinden yapmasının çok uzun zaman alacağı işleri özel sektörün finans ve organizasyon kabiliyetiyle kısa sürede milletimizin hizmetine sunuyor olmasıdır. Üstelik burada sadece bir inşaat yapılmıyor aynı zamanda teknoloji transferinden bilgi birikimine, yeni finansman modellerinden ekonomimize can katacak açılımlara kadar pek çok kazanç elde ediliyor. (Yap-işlet-devret modeli) CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız.”

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ

Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapılan, bünyesindeki Genel, Kadın-Doğum Çocuk, Kalp Damar, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi kapsamında 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale edilebilecek. Toplamda 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan FTR Hastanesi ise 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda olacak. Genel Hastanede 308, Kadın-Doğum Çocuk Hastanesinde 222, Kalp-Damar Hastanesinde 271, Onkoloji Hastanesinde 254, FTR Hastanesinde 200, YGAP Hastanesinde 100 yatak bulunuyor.

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