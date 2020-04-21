Sağlıkta destan yazdık: 2682 yataklı dev şehir hastanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı ve yerli solunum cihazı teslim törenine video konferansla katıldı.

Erdoğan, temelin atıldığı günden bu yana “Bu işi başaramayacaklar” diyenler olduğunu aktararak, “Hamdolsun bu işi, güçlü Türk müteahhitleriyle ve yabancı ortakla başardık. İlk etabını bugün açıyoruz. İkinci etabını da Mayıs ayının 20’sinde açacağız” diye konuştu. Dünyanın koronavirüs salgınıyla kavrulduğu bir dönemde yapılan açılışın önemine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

SÜRECE AVANTAJLI GİRDİK

“Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü bir dönemde, elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye, yatak ve doktor sayısında değilse bile yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece gerçekten oldukça avantajlı girmiştir. Şu anda bu hastanemizin 1500’ün üzerinde yatak kapasitesi var.

KÜRESEL YAPILAR ANLAMINI YİTİRDİ

Kendi kendimize yeterli olmanın hatta bunun ötesinde dostlarımıza yardım eli uzatabilecek seviyede bulunmamızın önemini bizzat yaşayarak görüyoruz. Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin, küresel yapıların, uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye, kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Tabii bu başarının gerisinde özellikle 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı, attığımız adımlar, inşa edilen eserlerin çok büyük önemi var.”

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OYNAT 01:48 ''Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır'' Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 'Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız' dedi. BiP'te paylaş

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DÜNYA HAYRANLIKLA TAKİP EDİYOR

Türkiye’de, genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan neredeyse kimsenin olmadığını herkesi bu şemsiyenin altında topladıklarını belirten Erdoğan, “Eskiden kelimenin tam anlamıyla dökülen, şifa değil dert kapısı olan hastanelerimizi, binasından cihazına, ambulansından personeline kadar tamamen yeniledik. Bununla da kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Artık tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu-özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirilen bu proje kapsamında bugüne kadar 10 şehir hastanesini hizmete aldık” dedi. Erdoğan, inşası devam eden 8 şehir hastanesinin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanları da gelecek yıl hizmete almayı planladıklarını söyledi.

İNANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR

Erdoğan, hem bina hem cihaz hem hizmet kalitesi bakımından en üst sınıfta yer alan şehir hastanelerinin aynı zamanda Türkiye’nin sağlık turizminin de lokomotifleri olacağını dile getirdi. Erdoğan, salgın sürecinin, Türkiye’nin sağlık alt yapısının gücü yanında sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilmesinin önemini de gösterdiğini belirterek, “Ülkemizde 1,5 milyon vatandaşımızın ücretsiz şekilde evde bakım hizmetini alabildiğini söylediğimiz Batılı dostlarımız sadece buna bile inanmakta güçlük çekiyor” diye konuştu.

AVRUPA’NIN TOPLAMINDAN FAZLA

Kovid-19 hastalığının teşhisinde çok önemli olan bilgisayarlı tomografi cihazının Türkiye’deki mevcudunun tüm Avrupa’daki toplam sayıdan daha fazla olduğunu aktaran Erdoğan, diğer ülkelerde sadece ciddi paralar ödenerek gidilebilen hastanelerin hizmet standartlarının, Türkiye’deki şehir hastanelerinin seviyesine ancak ulaşabildiğini söyledi.

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OYNAT 00:55 "Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışına video konferansla katıldı. Erdoğan, 'Buranın yolunu yarım yamalak bırakan bir İstanbul'un bir belediyesi var . Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Belediye yolları yarım bıraktı

Erdoğan, “Biliyorsunuz buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul’un bir belediyesi var ve biz hamdolsun ki iktidarız ve hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk ve şu anda bir taraftan yolu yapıldı, yapılıyor ama bir taraftan da inşallah metrosunu da yapıyoruz ve Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yanına inşallah metro da gelecek. Böylece hem metro ile hem de karayolu olarak ulaşımı sağlamış olacağız. Yani hastanemizin ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak” diyerek, yolların yapımını tamamlamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

İstanbul’a yeni şehir hastanesi

Dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı olan pandemiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı ventilatörlerle donatılan A ve D blokları hizmete girdi. Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir Hastanesi’nde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. İlk etabı dün açılan hastane çevresindeki yolların büyük bir kısmı tamamlandı. Hastaneye ulaşım için İETT otobüslerinin de seferle başladığı görüldü. İETT’nin internet sitesinden ise şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı.





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Sağlıkta bir destan yazdık

Başakşehir Şehir Hastanesi

Göreve geldiklerinde Türkiye’de doğru dürüst ambulansın bile olmadığını, Türkiye’nin bugün 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile en modern ambulans filolarından birine sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, sağlık harcamalarına bugün 190 milyar lira bütçe ayırdıklarını söyledi. Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde bir destan yazdığını, aynı başarıya, eğitimden ulaştırmaya, adaletten enerjiye kadar her alanda rastlamanın mümkün olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, dünyanın en büyük ekonomisinden biri haline getirerek, evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bunun için temel hizmet alt yapısı y anında savunma sanayinden yüksek teknolojiye kadar her alanda ülkemizi bir üst lige çıkartmakta kararlıyız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tuttuğumuz sürece Allah’ın izniyle bu hedeflere ulaşmamıza kimse mani olamaz.”

Cumhur İttifakı ile beraber yapacağız

Erdoğan, “Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde, ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için her birlikte daha çok çalışacağız. Bir olmaya, beraber olmaya, iri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya çok büyük önem veriyoruz. Cumhur İttifakı bunun için var. Cumhur İttifakı ile beraber Sayın Bahçeli ile el ele vermiş olduğumuz dayanışmayla yeni dönemde yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız. Ülkemiz bugünlere darbeler, cuntalar, terör örgütleri, vesayet, kutuplaşma, özenti, atalet dönemini geride bırakarak geldi. Şimdi de yeni ufuklara, yeni fikirleri, yeni heyecanları kucaklayarak yol alacağız” dedi.

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Türkiye kendine yeter

Az önce takdimi yapılan 115 ventilatörün dışarıdan ithal edilerek geldiğini belirten Erdoğan, “Ama ne güzel bir tecellidir ki şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ülkemizde gördüğümüz bu kadro üretmiş vaziyette. İnşallah mayıs sonuna kadar verdikleri söz şu; ‘Ayda 5 bin’. Tabii ayda 5 bini üretmezlerse bilmeleri gerekir ki hesabını sorarız ve dünyaya bir örnek sunacağız” dedi. Dünyanın ventilatör noktasında çok sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Erdoğan, “Bütün bunlara rağmen bu süreci başarılı bir şekilde atlattık. Şu anda Başakşehir Şehir Hastanemizin 115 ventilatörü geldi, 100 de bugün teslimatı yapıldı ve yine bir bölümü de peyderpey geliyor, gelecek. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye kendine yeter. Biz bize yeteriz” diye konuştu.

