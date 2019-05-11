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Dünya Cunta rejiminin hedefi camiler
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ORTADOĞU

Cunta rejiminin hedefi camiler

Mısır’da darbe hükümeti, aralarında cunta askerlerinin kanlı saldırılarına sahne olan Rabiatul Adeviyye Camii’nin de olduğu 516 caminin ismini değiştiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cami, kanlı baskının ardından güvenlik güçleri tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilmişti.
Cami, kanlı baskının ardından güvenlik güçleri tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilmişti.

Mısır’da Abdülfettah es-Sisi liderliğindeki cunta rejimi, demokrasi yanlısı gösterilere ait izleri silmeye çalışıyor.

Hükümet, 2013’teki askeri darbe sonrası demokrasi yanlısı protestoculara yönelik kanlı müdahaleye sahne olan Rabiatul Adeviyye Camii’nin de bulunduğu, 100 derneğe bağlı 516 caminin ismini değiştirme kararı aldı. Camilerin dernek, cemaat ya da gruba bağlı olarak kullanılamayacağı belirtildi.

YENİ ADI ‘RAHMET’

Rabiatul Adeviyye Derneği’ne bağlı Rabiatul Adeviyye Camii’nin isminin Rahmet Camisi olarak değiştirildiği öğrenildi. Darbeci askerler, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbeyle görevden alınmasını protesto amacıyla caminin bulunduğu Rabiatul Adeviyye Meydanı’nda toplanan eylemcilerin üzerine ateş açmış, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

  • Kademeli yasaklar
  • Vakıflar Bakanlığının camilerin isminin değiştirilmesi kararı, son zamanlarda camilerle ilgili tartışma yaratan üçüncü adımı oldu. Bakanlık daha önce de teravih namazlarında dışarıya hoparlörlerle ses verilmesini yasaklamış, ayrıca namaz aralarında yapılan vaazları da 10 dakikayı geçmeyecek şekilde sınırlandırmıştı.

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