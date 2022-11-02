Dünya Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
AVRUPA

Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti

Danimarka’da genel seçimlerin galibi olan Başbakan Mette Frederiksen, istifasını Kraliçe’ye sunduğunu ve geniş katılımlı bir hükümet kurmak amacıyla çalışmalara başlayacağını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Mette Frederiksen

Danimarka’da dün yapılan genel seçimleri kıl payı kazanan Başbakan Mette Frederiksen’in Sosyal Demokratlar Partisi parlamentoda oyların yüzde 27.5’ini kazanarak en yüksek oyu alan parti oldu. İlk sonuçlara göre seçimin galibi olan Frederiksen, istifasını Kraliçe’ye sunduğunu ve merkeze dayalı geniş katılımlı bir hükümet kurmak üzere çalışmalara başlayacağını söyledi.
Frederiksen’i destekleyen sol görüşlü kırmızı blokta 14 siyasi parti, parlamentodaki 179 sandalye için yarıştığı seçimlerde 87 sandalyeye ulaştı. Danimarka medyası, oy sayma işleminin devam ettiği Grönland’dan 2 ve Faroe Adaları’ndan 1 sandalyenin eklenmesiyle sol bloğun 90 sandalye ile çoğunluğu elde ettiğini belirtti. Jakob Ellemann-Jensen liderliğindeki sağ görüşlü mavi blok ise parlamentoda en büyük ikinci grup oldu.

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