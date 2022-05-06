Danimarka Dışişleri Bakanı Kofod'dan Bosna Hersek'e ziyaret

Devlet Başkanlığınca yapılan açıklamada, görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler ve ekonomik, ticari ve kültürel alandaki iş birliklerinin geliştirilmesi üzerine konuşulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ikilinin, Danimarka'nın Bosna Hersek'te büyükelçilik açmasının iki ülke arasındaki iş birliğini daha iyi hale getireceği fikrinde mutabık olduğu belirtildi.

Bosna Hersek'in AB yolundaki ilerleyişinin değerlendirildiği toplantıda, Ukrayna'da yaşananların da ele alındığı kaydedildi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.

İkili, görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Turkovic, bu ziyaretin, Danimarkalı bir Dışişleri Bakanının 20 yıl aradan sonra Bosna Hersek'e yaptığı ilk ziyaret olduğunu anımsatarak Bosna Hersek de dahil Batı Balkanlar'ın tamamının istikrarı üzerindeki tehditlerin, ülkenin muhatapları için anlaşılır olmasının öneminin altını çizdi.

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Bakan Turkovic, "Ukrayna'da yaşanan kriz, daha doğrusu 'Ukrayna'ya yönelik saldırganlık' tırmanışı Avrupa'nın istikrarını tehlikeye atabilir." dedi.

Bosna Hersek vatandaşlarının daha iyi bir geleceği AB'de gördüğüne dikkati çeken Turkovic, ülkedeki barış ve istikrarın garantisi olarak uluslararası askeri varlığın sürekliliğinin önemini vurguladı.

Danimarkalı Bakan Kofod da Bosna Hersek'te ekimdeki genel seçimlerin, uluslararası norm ve standartlara uygun olarak yapılmasının öneminin altını çizdi.

Ziyaretinin, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin göstergesi olduğunu anımsatan Kofod, "Bu yüzden, Bosna Hersek'i desteklemek için gereken her şeyi yapmamız gerekli. Ziyaretim, Danimarka'nın, diyalog, iş birliği ve Bosna Hersek'in daha iyi bir geleceğinden yana olduğunun kanıtıdır." dedi.

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