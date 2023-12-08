Danimarka Kur'an yakmayı yasakladı

Danimarka’da, kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısı kabul edildi. Danimarka Parlamentosu’nda yapılan oylamada, 77 milletvekili hayır oyu kullanırken, 94 milletvekili tasarı lehine oy verdi. Çoğunluğun oyuyla kabul edilen kanuna göre, ülkede Kur’an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılması, bu kitaplara saldırılar ve dini değerleri hedef alan uygunsuz davranışlar yasaklanacak.