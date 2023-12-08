Danimarka Kur'an yakmayı yasakladı

Danimarka’da, kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısı kabul edildi. Danimarka Parlamentosu’nda yapılan oylamada, 77 milletvekili hayır oyu kullanırken, 94 milletvekili tasarı lehine oy verdi. Çoğunluğun oyuyla kabul edilen kanuna göre, ülkede Kur’an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılması, bu kitaplara saldırılar ve dini değerleri hedef alan uygunsuz davranışlar yasaklanacak.
İKİ YIL HAPİS CEZASI
Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis verilebilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi için Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’in imzası gerekiyor. İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyordu. Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 27 Ocak’ta Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.