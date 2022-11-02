Danimarka'da gözler seçimlere çevrildi TV2 tarafından yayınlanan seçim çıkış anketlerine göre, mevcut Başbakan Mette Frederiksen'in Sosyal Demokratlar Partisi, yüzde 25 oy oranı ile seçimlerde en yüksek oyu alan parti oldu. Ancak sonuçlar, 14 partinin yarıştığı seçimlerde, merkez sol ve sağ partilerin, 179 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için yeterli olan 90 sandalyeye sahip olmadığını gösterdi.

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