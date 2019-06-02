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AVRUPA

Danimarka'da Kur'an yaktılar

Danimarka'da iftar saati Kur'an yaktılar

İslam karşıtı aşırı sağcı Stram Kurs yanlıları, iftar yapılan meydanda Kur'an-ı Kerim yaktı ve bir otelin balkonuna "Avrupa Bizim" yazılı pankart astı.

Haber Merkezi AA
2 bin kişinin katıldığı iftar, yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşti.
2 bin kişinin katıldığı iftar, yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşti.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen iftar programını protesto eden aşırı sağcılar, Kur'an-ı Kerim yaktı ve "Avrupa Bizim" yazan pankart açtı.

Hayırseverlerin organizasyonundaki “Belediye Meydanı’nda İftar” programı, Kopenhag Belediye Meydanı’nda düzenlendi.

Her yıl düzenlenen iftar, aşırı sağcı bir grubun protestosuna sahne oldu.

Aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön) lideri Rasmus Paludan ve partililer, iftar saatinde belediye meydanına gelerek burada Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Canlı yayınladılar

Akşam ezanının okunmasının ardından meydanı gören bir otelin balkonuna “Avrupa bizim” yazılı pankart asan aşırı sağcılar, megafon ile İslam ve Müslüman karşıtı sloganlar attı.

Olay yerine gelen polis, pankartı kaldırdıktan sonra aşırı sağcıları bölgeden uzaklaştırdı.

AA
Kendilerini “Barış Bekçileri” olarak adlandıran Danimarkalılar sarı yelekler giyerek meydanın etrafında iftar bitene kadar bekledi.

Aşırı sağcılar, yaptıkları eylemi Youtube üzerinden canlı yayınladı.

  • Öte yandan kendilerini “Barış Bekçileri” olarak adlandıran Danimarkalılar da sarı yelekler giyerek meydanın etrafında iftar bitene kadar bekledi.

İftara katılanlara destek veren Danimarkalılar, aşırı sağcılara tepki gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar, yapılan duaların ardından sona erdi.

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