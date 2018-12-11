Dünya Danimarkada mültecilere yönelik sert yasalar protesto edildi
AVRUPA

Danimarka'da mültecilere yönelik sert yasalar protesto edildi

Danimarka'da binlerce gösterici, hükümetin mültecilere yönelik sert yasalarına tepki gösterdi. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 70'inci yıl dönümünde 9 sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen Kopenhag'daki protesto gösterisine, ellerinde meşalelerle binlerce göçmen ve Danimarkalı katıldı.

AA
Başkent Kopenhag'da toplanan binlerce Danimarka vatandaşı, hükümetin uyguladığı ırkçı tutuma sert tepki gösterdi.
Başkent Kopenhag'da toplanan binlerce Danimarka vatandaşı, hükümetin uyguladığı ırkçı tutuma sert tepki gösterdi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag ve ülkenin 2'nci büyük kenti Arhus'ta, mülteciler ve göçmenlere yönelik sert yasalar protesto edildi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 70'inci yıl dönümünde, Halklararası Yardımlaşma Kurumu (Mellemfolkeligt Samvirke), Uluslararası Af Örgütü ve Çocukları Kurtarın Vakfının da (Save the Children) aralarında olduğu 9 sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen Kopenhag'daki protesto gösterisine, ellerinde meşalelerle binlerce göçmen ve Danimarkalı katıldı.

  • Danimarka'da iş başındaki hükümetin mülteci ve göçmenleri ıssız bir adada toplayacak olmasının da etkisiyle gösteriye katılımın yüksek olduğu gözlenirken, göstericiler ülkede son yıllarda hükümetin yabancılara karşı sergilediği sert politikaları "Herkes için insan hakları", "Irkçılığa hayır", "Yabancılara karşı korku yaratmayı bırakın", "Irkçılığı hemen durdur" ve "Farklı sesler, ırkçılığa karşı" yazılı pankartlarla tepki gösterdi.

AA

Etkinlikte konuşma yapan Halklararası Yardımlaşma Kurumu Genel Sekreteri Kim Whyte, hükümete seslenerek, insan hakları konusunda en uçlarda olmak istemediklerini, Danimarka'ya sığınmacı olarak gelen kişilere iyi şartlar sunulmasının gerektiğini söyledi.

Danimarka'nın Birleşmiş Milletler (BM) sığınmacı kotasından sığınmacı alımını durdurmasını da eleştiren Whyte, ülke yönetiminin üzerine düşeni yaparak BM kotasından sığınmacı alması gerektiğini belirtti. Hükümetin mültecileri ıssız adada toplayacak olmasını da yorumlayan Kim Whyte, temel olarak hükümetin aldığı kararın yanlış olduğunu, kişilerin adaya toplanmasıyla özgürlüklerinin kısıtlanacağını söyledi.

Danimarka hükümeti, mülteci ve göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası'nda kurulacak "Geri Gönderme Merkezi"nde toplamak üzere karar almıştı. Lindholm Adası, Danimarka Teknik Üniversitesi tarafından "karantina adası" olarak kullanılıyordu.

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