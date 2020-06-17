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Dünya Danimarkada TDV çatısı altında kurulan "Aile ve Dini Rehberlik" bürosu açıldı
AVRUPA

Danimarka'da TDV çatısı altında kurulan "Aile ve Dini Rehberlik" bürosu açıldı

Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında kurulan Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun resmi açılışı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın uzaktan katılımıyla yapıldı.

Martı’nın video konferans sistemi üzerinden katıldığı törende, dualar okundu, ardından Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar ve DTDV Başkanı Bekir Demir açılışı gerçekleştirdi. Danimarka’da DTDV çatısı altında ilk büro hizmete girmiş oldu.

Haber Merkezi AA
Danimarka'da TDV çatısı altında kurulan &quot;Aile ve Dini Rehberlik&quot; bürosu açıldı
Danimarka'da TDV çatısı altında kurulan "Aile ve Dini Rehberlik" bürosu açıldı

Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında kurulan Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun resmi açılışı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın uzaktan katılımıyla yapıldı.

DTDV’nin Glostrup’taki merkezinde hizmet verecek büronun resmi açılış töreni için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alındı.

Ankara’da bulunan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın video konferans sistemi üzerinden katıldığı törende, dualar okundu, ardından Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar ve DTDV Başkanı Bekir Demir açılışı gerçekleştirdi.

Gündoğar, burada yaptığı konuşmada, Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun, eş ve çocuklar arasında iletişim, çocuk eğitimi, toplumda iyi bir birey, iyi bir eş olma ve daha birçok konuda dini danışmanlık hizmeti vereceğini söyledi.

Din Hizmetleri Müşavirliği ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca kadınlara yönelik planlanan "Tefsir Kursu"nun ilk dersini de Prof. Dr. Huriye Martı verdi. Yoğun ilgi gören tefsir derslerinin, Danimarka’nın diğer bölgelerinde de yapılacağı kaydedildi.

Büronun hafta içi her gün 09.00-17.00 saatlerinde yüz yüze ya da " 45432010513" numaralı telefondan hizmet vereceği belirtildi.

Dini rehberlik hizmeti

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik bürolarında toplumsal problemlerle ilgili konularda dini rehberlik hizmeti sunulmasının yanı sıra evlilik, nikah, boşanma, aile, sağlık, çocuk, kadın ve gençlere yönelik problemlerle ilgili çözüm üretilmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda Türkiye’de 400’den fazla büro bulunurken, Danimarka’da DTDV çatısı altında ilk büro hizmete girmiş oldu.

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