Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıymaya başladı

Bu kapsamda ilk resmi nikah, DTDV çatısı altında faaliyet gösteren İshöj Mevlana Camisi'nde, Vildan Öztemur ve Muhittin Yıldırım çiftine kıyıldı.
- Nikah töreninde Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar ve çiftin yakınları hazır bulundu.Din görevlisi Faik Uslu tarafından kıyılan nikahın ardından çiçeği burnunda çifte DTDV tarafından Kur’an-ı Kerim ve hat sanatından bir plaket hediye edildi.
Vakıftan yapılan açıklamada, nikah kıyma yetkisinin DTDV’ye bağlı camilerde uygulanacağı ve bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin vakıf ile iletişime geçebileceği bildirildi.