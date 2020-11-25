Darbeci Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı yere atılıp çiğnendi
Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e bağlı birlikler tarafından düzenlenen tatbikatta düşman bayrağı olarak Türk bayrağı kullanıldı. Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen görevin ardından da Türk bayrağı yere atılıp çiğnendi.
Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ni devirmeye çalışan darbeci Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçleri tarafından tatbikat düzenlendi.
Tatbikatta Hafter güçleri tarafından Türkiye bayrağı, düşman hedefi olarak belirlendi. Kumdan oluşturulan tümseğe dikilen Türk bayrağı, Hafter güçlerinin tatbikat kapsamında belirlenen yeri ele geçirmesinin ardından indirildi.
Yerine kendi bayraklarını asan Hafter güçleri, daha sonra Türk bayrağını yere atarak çiğnedi.