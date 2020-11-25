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Dünya Darbeci Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı yere atılıp çiğnendi
AFRİKA

Darbeci Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı yere atılıp çiğnendi

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e bağlı birlikler tarafından düzenlenen tatbikatta düşman bayrağı olarak Türk bayrağı kullanıldı. Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen görevin ardından da Türk bayrağı yere atılıp çiğnendi.

Haber Merkezi Diğer
Tatbikattan görüntü
Tatbikattan görüntü

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ni devirmeye çalışan darbeci Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçleri tarafından tatbikat düzenlendi.

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Tatbikatta Hafter güçleri tarafından Türkiye bayrağı, düşman hedefi olarak belirlendi. Kumdan oluşturulan tümseğe dikilen Türk bayrağı, Hafter güçlerinin tatbikat kapsamında belirlenen yeri ele geçirmesinin ardından indirildi.


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BAE Libya’da yeni savaş başlatacak

Yerine kendi bayraklarını asan Hafter güçleri, daha sonra Türk bayrağını yere atarak çiğnedi.

Mehmetçikten Libya ordusuna askeri eğitim: İlk mezunlar tören alanında becerilerini gösterdi
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Mehmetçikten Libya ordusuna askeri eğitim: İlk mezunlar tören alanında becerilerini gösterdi
Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK personeli tarafından verilen 8 haftalık eğitimleri tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Tören kapsamında Libyalı askerler, iki ülke arasındaki mutabakat muhtırası çerçevesinde aldıkları, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, tek er muharebe, komando muharebe, meskun mahallerde muharebe eğitimleri ile el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın imha, ilk yardım, haritacılık, dağcılık ve koruma eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını göstererek tören alanında becerilerini sergiledi.


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