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Dünya Darbeci Hafter yine sivilleri hedef aldı
ORTADOĞU

Darbeci Hafter yine sivilleri hedef aldı

Libya'da Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki sivil bölgelere düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Hafter katliam yapmaya devam ediyor.
Hafter katliam yapmaya devam ediyor.

Hafter’in ateşkes ilan etmesinden 24 saat sonra Hafter güçleri başkent Trablus’ta sivilleri hedef aldı. Hafter güçleri başkent Trablus’un güneyindeki Zanata bölgesine Grad füzeler ile saldırı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Zanata bölgesindeki sivil yerleşim alanların hedef alındığı saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hafter'e darbe üstüne darbe: Libya hükümeti vurmaya devam ediyor
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Hafter'e darbe üstüne darbe: Libya hükümeti vurmaya devam ediyor

Maddi hasar büyük

Saldırı sonucu bölgede maddi hasar oluştuğu belirtildi. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada, uluslararası çağrılara karşılık vererek ramazan ayı boyunca tüm askeri operasyonlara ara verdiklerini ve ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.

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