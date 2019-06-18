Dünya Darbeci Sisi TRT Arapçanın yayınını engelledi
ORTADOĞU

​Mısır yönetimi TRT Arapça'nın yayınını engelledi

Darbeci Sisi TRT Arapça'nın yayınını engelledi

Mısır'da darbe ile görevden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesine dünyanın dört bir tarafından tepkiler gelmeye devam ederken, Abdülfettah es-Sisi yönetimi, TRT Arapça'nın internet sitesinin ülkedeki yayınını kesti.

Haber Merkezi Diğer
TRT Arabi.
TRT Arabi.

TRT Arapça'dan yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerine kadar Mısır'da erişime açık olan kanalın internet sitesinin Mısır yönetimi tarafından engellendiği duyuruldu.

  • Mısır'dan kanalın sitesine girmek isteyenlerin engellerle karşılaştığının belirtildiği açıklamada, kullanıcıların siteye ancak engel kaldırıcı programlar aracılığı ile girebildikleri vurgulandı.

TRT Arapça, Muhammed Mursi'nin vefat haberinin Mısır resmi televizyonu tarafından duyurulmasının ardından yaşananları anbean takip ediyor.

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