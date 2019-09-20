Dünya Yolsuzlukları ortaya çıkan darbeci Sisi, sokak eylemleri nedeniyle BM toplantısına gitme planını iptal ediyor
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Darbeci Sisi ​ziyaretlerini iptal etti

Yolsuzlukları ortaya çıkan darbeci Sisi, sokak eylemleri nedeniyle BM toplantısına gitme planını iptal ediyor

Mısır, darbeci Sisi'nin yolsuzluklarının ortaya çıkması sonucu kaynama noktasına geldi. Ülke yönetimine darbeyle el koyan cuntacı Sisi ve yönetimi, sokak olaylarına karşı harekete geçti. Sisi, ülkede devam eden gerilimlerin sürmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a yapacağı seyahatini iptal edeceği veya bu süreyi kısaltacağı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısır'da yolsuzlukla suçlanan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto etmek için halka sokaklara inme çağrısı yapıldı.
Mısır'da yolsuzlukla suçlanan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto etmek için halka sokaklara inme çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı programına göre, Abdulfettah es-Sisi'nin gelecek salı günü BM Genel Kurulu'nun 74. oturumunu ele almak için Cumartesi günü New York 'a gitmesi bekleniyor.

Fransa’da 26 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen 45’inci G7 Zirvesi’nin üçüncü gününde ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Mısır’la çok büyük bir ticaret anlaşması planladığını açıklayan ABD Başkanı, İran ile de yeni bir nükleer anlaşma imzalanması gerektiğini ve Çin’in ticaret savaşını bitirmek istediğini belirtti.
  • Yerel kaynaklar,

    rejimin politikalarını protesto etmek için gösteri çağrıları nedeniyle Sisi'nin seyahatini iptal etmeyi düşündüğünü ya da seyahat süresini kısaltmayı planladığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin önlem aldığını ve ülkenin büyük meydanlarında onlarca kişiyi gözaltına aldığını, İttihadiye Sarayı’na giden yolları ve köprüleri kapattığını aktardı.

Son iki haftadır ülkede eski müteahhit ve oyuncu Muhammed Ali rüzgarı esmeye başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden videolar yayımlayan ve Cumhurbaşkanı Sisi yönetimini sert bir dille eleştiren Ali'nin takipçi kitlesi kısa sürede arttı.nnAli'nin "ikna edici ve inandırıcı" deliller sunamadığı için söylediklerinin havada kaldığı konuşulsa bile, "bir zamanlar yönetimle yakın çalıştığı ve Sisi ailesine villa dahi inşa ettiği" gibi içerden söylemler geliştirmesi nedeniyle insanların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz hafta İspanya'da yaşayan Mısırlı Muhammed Ali, Mısır halkını Sisi'nin yaptığı yolsuzluklar karşısında sokağa çıkmaya çağırmıştı.

15 yıldır Mısır ordusunda çalışan Ali, Sisi'nin milyonlarca harcayarak saraylar, oteller yaptırdığını bir kaç video yayınlayarak açıklamıştı.

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