Yolsuzlukları ortaya çıkan darbeci Sisi, sokak eylemleri nedeniyle BM toplantısına gitme planını iptal ediyor

Cumhurbaşkanlığı programına göre, Abdulfettah es-Sisi'nin gelecek salı günü BM Genel Kurulu'nun 74. oturumunu ele almak için Cumartesi günü New York 'a gitmesi bekleniyor.
- Yerel kaynaklar,
rejimin politikalarını protesto etmek için gösteri çağrıları nedeniyle Sisi'nin seyahatini iptal etmeyi düşündüğünü ya da seyahat süresini kısaltmayı planladığını ifade etti.
Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin önlem aldığını ve ülkenin büyük meydanlarında onlarca kişiyi gözaltına aldığını, İttihadiye Sarayı’na giden yolları ve köprüleri kapattığını aktardı.
Geçtiğimiz hafta İspanya'da yaşayan Mısırlı Muhammed Ali, Mısır halkını Sisi'nin yaptığı yolsuzluklar karşısında sokağa çıkmaya çağırmıştı.
15 yıldır Mısır ordusunda çalışan Ali, Sisi'nin milyonlarca harcayarak saraylar, oteller yaptırdığını bir kaç video yayınlayarak açıklamıştı.