Yolsuzlukları ortaya çıkan darbeci Sisi, sokak eylemleri nedeniyle BM toplantısına gitme planını iptal ediyor

Son iki haftadır ülkede eski müteahhit ve oyuncu Muhammed Ali rüzgarı esmeye başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden videolar yayımlayan ve Cumhurbaşkanı Sisi yönetimini sert bir dille eleştiren Ali'nin takipçi kitlesi kısa sürede arttı.nnAli'nin "ikna edici ve inandırıcı" deliller sunamadığı için söylediklerinin havada kaldığı konuşulsa bile, "bir zamanlar yönetimle yakın çalıştığı ve Sisi ailesine villa dahi inşa ettiği" gibi içerden söylemler geliştirmesi nedeniyle insanların dikkatini çekmeyi başarıyor.