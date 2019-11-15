Darbeye karşı yerli isyan

Bolivya'da darbe karşıtı eylemler de devam ediyor. Ülke basınındaki haberlere göre, muhaliflerin güçlü olduğu Santa Cruz vilayetine bağlı Montero ve Yapacani kentlerinde devam eden olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. Böylece, 400'den fazla kişinin yaralandığı olaylarda ölenlerin sayısı 9’a yükseldi. Maden bölgesi Parotani'de, karayolu Morales destekçisi madenciler tarafından kapatılırken, batıda ise yine Morales destekçisi yerliler bölgedeki otoyolunu barikatlarla kapattı. Bu bölgedeki protestolar, Arjantin ve ülke içine yapılan doğalgaz sevkiyatında da aksamaların başlamasına neden oldu.

Bolivya'da darbeye karşı direnişin simgesi Wiphala Bayrağı. Evo Morales, tüm kıtada yerli And kültürünün sembolü kabul edilen Wiphala'yı 2009 yılında ülkenin ikinci ulusal bayrağı ilan etmişti.

BAŞKENTTE ÇATIŞMA

Yerliler ve köylülerin yoğunlukta olduğu, Morales destekçilerinin başkent La Paz'da düzenledikleri gösteriler ise polisle çatışmaya dönüştü. Murillo Medyanı ve San Francisco semtinde toplanan ve geçici devlet başkanlığına getirilen Anez'in istifasını isteyen göstericiler, ayrıca muhaliflerin eylemlerinde yaktıkları Kızılderili bayrağı Whipala'ya saygı gösterilmesini talep etti.

EKONOMİK VE SİYASİ KOMPLO

Evo Morales

Öte yandan Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, bazı sosyalist milletvekillerinin meclise girmesinin engellendiğini belirtti. Morales, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, halkın milletvekilleri acımasızca baskı altına alındılar ve meclise girmeleri engellendi. Irkçı ve faşist darbe kanunsuzluğa saplanıyor." ifadelerini kullandı. Kendisine karşı direnişin ABD'den gelen ekonomik ve siyasi bir komplo olduğuna inandığını vurgulayan Morales, "La Paz, bana yapılan darbeyi kınayan insanları baskı altına almak için asker ve polis bölgesi haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

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Abd'den tam destek

Darbe yönetimine de ABD'den tam destek geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. Pompeo, "ABD, ülkesini Amerikan Demokratik Tüzüğünün ilkeleri doğrultusunda demokratik bir sürece ulaştırmak için sorumluluk alan Bolivyalı Senatör Jeanine Anez'i takdir etmektedir." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da Morales'in istifasının ardında, Bolivya'daki darbeci yönetime destek vermişti. Evo Morales, süreci, "Tarihin en sinsi darbesi" sözleriyle değerlendirmişti.