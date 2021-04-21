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Dünya Darbeyi Prens Selman ve Dahlan planlamış
ASYA

​Darbeyi MBS ve Dahlan planlamış

Darbeyi Prens Selman ve Dahlan planlamış

Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesi, Ürdün’de Kral 2. Abdullah’a yönelik darbe girişiminin arkasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın olduğunu iddia etti. Ortadoğu’nun karanlık adamı Muhammed Dahlan da yerel kabileleri örgütlemekle görevlendirildi. MBS destek karşılığında Kudüs’teki kutsal yerlerin kontrolünü istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Darbeyi MBS ve Dahlan planlamış
Muhammed Dahlan

Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesinin haberine göre, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, işgal altında bulunan Kudüs’te kutsal yerlerin vesayeti karşılığında İsrail’in Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı devirme planını desteklediği önü sürüldü. Gazete, Ürdünlü bir güvenlik yetkilisinin, Kral Abdullah’ı devirme girişiminin İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve ABD’yi içeren bir “plan” olduğunu söylediğini aktardı. Gazeteye ismini vermeyen yetkiliye göre, “büyük ve karmaşık” darbe girişimi birçok tarafı içeriyordu ancak Kral Abdullah, ülke içi ve bölgesel dengeleri korurken darbe girişimini sakin bir şekilde engellemeyi başardı.

Bin Selman
Bin Selman

Darbeyle, Kral Abdullah’ın yerine üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin’in geçmesi planlanıyordu. Darbe girişiminin ABD’nin onayıyla başladığı iddia edildi. Darbe planında, Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan ise Ürdün’deki Filistinlileri ve yerel kabileleri harekete geçirmekle görevlendirildi. Muhammed Dahlan’ın adı 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde de gündeme gelmişti. Ürdün’de darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan Bassem Avadallah’ın Suud Veliaht Prensinin danışmanlığını yaptığı biliniyordu. Habere göre Suudi Arabistan, güneydeki bazı kabileleri silahlandırdı ve gerekirse askeri harekat yapmaları karşılığında onlara vatandaşlık hakkı da verdi.

Dahlan
Dahlan

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