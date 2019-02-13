Dünya Darwin anavatanında sansürlendi
AVRUPA

​Darwin anavatanında sansürlendi

Darwin anavatanında sansürlendi

İngiltere'de bir okul, altı velinin şikayeti üzerine Charles Darwin'i anlatan müzikali sahnelemekten vazgeçti.

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Evrim teorisinin öncüsü Charles Darwin
Evrim teorisinin öncüsü Charles Darwin

Evrim teorisinin öncüsü Charles Darwin'in hayatını ve evrimi anlatan "Darwin Rocks" aldı müzikal, bilim insanının anavatanı İngiltere'deki bir okulda tartışma yarattı. 90 öğrenci tarafından sahnelenmesi planlanan müzikalin, çocuklarının bu performansta yer almasına izin vermeyeceklerini belirten bazı ailelerin şikayeti üzerine sahnelenmemesine karar verildi.

  • Üç ebeveyn, 19. yüzyılın evrim karşıtı figürlerinden papaz Samuel Wilberforce ile dalga geçtiğini ya da onu karikatürize ettiğini iddia ederek müzikalden şikayetçi oldu. Bu velilerden bazıları "hem Hristiyan hem bilim insanı olunamaz" mesajı verildiğini ileri sürdü. Bir diğer üç ebeveyn, müzikalde "uygunsuz" sözler içerdiği yönünde şikayette bulundu ancak performansın iptal edilmesini talep etmedi.

Musicline şirketi ise yaptığı açıklamada, müzikalin dini pratikleri yerine getiren bir Hristiyan olarak tanımlanan Steve Tiford tarafından hazırlandığını belirterek velilerin şikayetinin gerçekçi olmadığını söyledi. Musicline'ın açıklamasında 2017 yılından bu yana sahnelenen Darwin Rocks'ın bugüne kadar hiçbir şikayet almadığına da dikkat çekildi.

Okul, Darwin gösterisi yerine "geleneksel masallara dayalı bir müzikal" olarak tanımlanan "Porridge" performansını sergileyecek.

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