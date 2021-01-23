​Dayatmayı kabul etmiyoruz

Fransa’da aralarında Türklerin de bulunduğu 6 milyon Müslüman ‘Fransız İslamı’ adı altında bir dayatma ile karşı karşıya. Fransa’da Hz. Muhammed’i hedef alan karikatürler nedeniyle bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çağrısı ile hazırlanan “Fransa İslamı İlkeler Tüzüğü” imzaya açıldı.

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ÜÇ FEDERASYON ÇEKİLDİ

Fransa İslam Konseyi’ne bağlı 5 federasyon hafta başında Macron’un da katıldığı bir toplantıda metne imza attı. Konseyde bulunan Millî Görüş Fransa İslam Konfedarasyonu (CIMG), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fransa’daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve Pakistan/Hindistan Müslümanlarını temsil eden Tebliğ Federasyonu, hazırlık aşamasında görüşlerin alınmadığı için tüzüğe imza atmadı. Bazı camiler de bireysel inisiyatif alarak şartnameye uymayacağını ilan etti.

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YASAKLARA HAZIRLIK

Fransa’daki Müslümanlar, giriş, önsöz ve 10 maddeden oluşan tüzük konusunda endişeli. Müslümanlar, tüzükte muğlak ifadeler olduğuna dikkat çekerek endişelerinden bazılarını şöyle sıralıyor:

- Metnin önsöz kısmındaki “Dinî inançlarımızın yasanın yerini alamayacağını teyit ediyoruz” ifadesinin ucu açık. İleride başörtüsüne yasak getirilse, bir Müslüman olarak buna tepki göstermemiz bile imkansız hale gelebilir.

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TEPKİSİZ MÜSLÜMANLIK

- Metin sanki Müslümanlar, ‘din, inanç ve etnik kimlik’ gibi konularda ayrımcılık yapıyormuş gibi bir ön kabulle hazırlanmış. Tüm Müslümanlar onur kırıcı ifadelerle ‘radikal gruplarla’ aynı kefeye konulmuş.

- Hukuki bağlayıcılığı olmasa da metindeki “İbadet yerlerinin siyasi konuşmalar yayınlamasını reddediyoruz” ifadeleri ümmet duyarlılığını yok eder. Örneğin Filistin halkına yapılan insanlık dışı muamele ‘siyasi’ olarak kabul edilirse İsrail’in yaptıklarına tepki gösteremez oluruz.

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- 9. maddedeki “Devlet ırkçılığına yönelik suçlamalar da karalama kapsamındadır. Hem Müslüman karşıtı nefreti hem de Fransa nefretini besliyor ve şiddetlendiriyorlar” ifadesi Müslümanlara karşı inanç özgürlüğüne aykırı adımlar atan Fransa devletini eleştirilemez hale getiriyor.

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- 9. maddedeki “Toplumumuzun gerçeklerini bilmeyen, fitne çıkarmayı ve bizi bölmeyi amaçlayan yurt dışından gelen her türlü söylemi reddediyoruz” ifadeleriyle örtülü olarak zaman zaman Fransa’ya eleştiriler yönelten Türkiye de hedef alınıyor.

Yapıcı çözüm arıyoruz

Milli Görüş Federasyonu temsilcisi Fatih Sarıkır, “Başta bu tüzüğün başlığında yer alan ‘Fransa İslamı’ tanımı tedirginlik yaratıyor” dedi. Sarıkır şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı ile Ekim’de yaptığımız görüşmede ‘Cumhuriyet İlkeleri Şartnamesi’ olması konusunda uzlaşmıştık. Bu konudaki rahatsızlıklarımızı daha evvel de dile getirmiştik. Üstelik biz bazı konuların CFCM’nin bölge örgütlenmelerinde de tartışılmasını istiyoruz. Bu eksikler yüzünden bildiriye imza atmadık. Biz Ulusal İmamlar Konseyi çalışmalarına katıldık. Bunda bir sorun yok. Ama yerel örgütlerle konuşulmalı. Ancak bu farklılıkları CFCM bünyesinde çözeceğimize inanıyoruz. Yapıcı bir çözüm arayışındayız. CFCM çatısı altında bizim de hassasiyetlerimizin dikkate alınması gerektiğini, bunları aşabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

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