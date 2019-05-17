Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya DEAŞ buğdayı çalıyor PKK pazarlıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

DEAŞ buğdayı çalıyor PKK pazarlıyor

Terör örgütü DEAŞ, Suriye halkından gasp ettiği pamuk ve hububatı PKK ve ABD’nin bölgedeki yöneticileri üzerinden pazarlıyor. Cubur Aşireti lideri Mudar Hammad el-Esad, “DEAŞ’ın pamuk ve hububattan PKK ile yaptığı ticaret son beş yılda 700 milyon doları aştı” dedi. DEAŞ’ın el koyduğu tarım ürünleri, Zemelka’dan Irak’a, Tabka ve Münbiç hattından rejime gönderiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü DEAŞ, Suriye halkından gasp ettiği pamuk ve hububatı PKK ve ABD’nin bölge yöneticileri üzerinden pazarladı. Yeni Şafak, DEAŞ ve PKK elebaşıları arasında yapılan ticaret anlaşmasına ulaştı. DEAŞ’ın ‘zekat’ adı altında halktan çaldığı binlerce ton ürün, PKK-ABD eliyle hem Esed bölgesine hem de Irak’a satıldı. Cubur Aşireti Lideri Mudar Hammad el-Esad, “DEAŞ’ın halkımızdan zorla aldığı pamuk ve hububat ürünlerinden PKK ile yaptığı ticaret 2014-2019 aralığında 700 milyon doları aştı” bilgisini verdi. Suriye Kabile ve Aşiretler Meclisi Sözcülüğü görevini de yürüten Hammad, PKK ve DEAŞ arasındaki alışverişin 4 ana başlıkta ele alınması gerektiğini belirterek ‘kan ticareti’ olarak nitelediği süreci şöyle anlattı:

Mudar Hammad el-Esad

CONİLER KOMİSYON ALDI

“Hububat, petrol, doğalgaz ve pamuk ticaretinden PKK, 4 yılda 5 milyar dolardan fazla para kazandı. Brett McGurk ve Pentagon temsilcilerinin aracı rolü üstlendiği ticaret 2015 sonrası yüzde 70 oranında arttı. Bu ticarette ABD’nin sivil ve askeri bölge yöneticileri de ciddi miktarlarda komisyon ve rüşvet aldılar. DEAŞ’ın el koyduğu tarım ürünleri Zemelka kapısından Irak’a, Tabka ve Münbiç hattından rejime gönderildi. Bu kan ticaretinin faturasını ise evlerinden, yurtlarından edilen 2 milyondan fazla Rakkalı, Hasekeli, Deyrizorlu siviller ödedi, ödemeye devam ediyor.”

REKLAM

KİRLİ TİCARETİN BELGELERİ

DEAŞ terör örgütü, 2014 yılı başından itibaren Suriyeli muhaliflere saldırarak ülkenin büyük bölümünde kontrol sağladı. Yeni Şafak, Rakka’yı sözde başkent ilan eden ve 4 yıl boyunca bölgede etkinliğini sürdüren örgütün Haseke merkezli PKK ile yaptığı kirli ticaretin belgelerine ulaştı. Sözkonusu belgede PKK’nın ticari sorumlusu ve sözde DEAŞ ticaret emiri arasında yapılan anlaşma ve PKK’ya teslim edilen buğdayın laboratuvar analizi, fiyatlandırması, sevk edilecek hububatın hangi bölgeye ait olduğu gibi birçok unsur yer alıyor. Bir diğer belgede ise Irak’a gönderilecek ürün, kamyon adedi ve kime teslim edileceği gibi ayrıntılar bulunuyor.”

  • İsyan bitmeyince tarlayı yaktılar
  • Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin doğusunda işgal ettiği Deyrizor ilinde Arapların yoğunlukla yaşadığı Şıheyl ilçesinde isyan eden halkı sindirmek için DEAŞ kılıflı operasyonlara başladı. PKK karşıtı gösterilerin merkezi haline gelen Şıheyl ilçesine saldıran terör örgütü, Arap nüfusun yoğun ve aşiretlerin güçlü olduğu ilçede güç gösterisi yaparak halkın direnişini sona erdirmeyi amaçlıyor. Bölgede DEAŞ hücreleri bulunduğunu ileri süren PKK’lılar, isyan eden halkı cezalandırmak için Şıheyl çevresindeki yaklaşık 200 dönümlük araziyi de yaktı. Deyrizorlu Araplar, 25 Nisan’dan bu yana YPG/PKK karşıtı gösteriler düzenliyor.

ABD'nin SDG yüzsüzlüğü: Teröristlere eğitim devam ediyor
DÜNYA
ABD'nin SDG yüzsüzlüğü: Teröristlere eğitim devam ediyor
ABDden Türkiyeye vergi indirimi

ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi

​ABD Başkanı Trump, çelik ithatalatında uygulanan vergi oranını yarıya indirdi.
Hesabını sormasını bilirim

Hesabını sormasını bilirim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki.
Seçime katılmayacaklar

Seçime katılmayacaklar

​Demokrat Parti, İstanbul seçimlerinde 22 bin 268 oy almıştı.
Göçmenleri taşıyan<br> kamyon devrildi

Göçmenleri taşıyan
kamyon devrildi

​Kazada 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Kılıçdaroğlu<br>davete katılacak

Kılıçdaroğlu
davete katılacak

Cumhurbaşkanlığı, 19 Mayıs törenine davet etmişti.
El Hamra'nın<br>ruh ikizi

El Hamra'nın
ruh ikizi

Alcazar; İslam sanatının şahikalarının ev sahibi.
Avukatıyla görüşebilecek

Avukatıyla görüşebilecek

​Adalet Bakanı, Öcalan'la ilgili yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Kene paniği

Kene paniği

​İlçede kenelerin virüs taşıyıp taşımadığına dair inceleme başlatıldı.
Hakurk'a operasyon

Hakurk'a operasyon

Kuzey Irak'taki operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Bir ize rastlanmadı

Bir ize rastlanmadı

Kayıp Ecrin için başlatılan kazıdan sonuç çıkmadı.
Ateş sınır<br>görevine hazır

Ateş sınır
görevine hazır

20 adet ​zırhlı mobil güvenlik aracı göreve başlıyor.
Kanıtlandı

Kanıtlandı

Dünya çapında zayıflattığı belirlenen 25 gıda!
Yaş çay<br>alım fiyatı açıklandı

Yaş çay
alım fiyatı açıklandı

​2019 yılı için 13 kuruş destekleme yapılacak.
Bilirkişi raporunda<br>cinayet detayları

Bilirkişi raporunda
cinayet detayları

​Şule Çet'in ölümüyle ilgili rapor ortaya çıktı.
Şaka gibi borç

Şaka gibi borç

​15 gün arayla iki defa elektriklerini kestiler.
Böyle bir ismi<br>DSP desteklemez

Böyle bir ismi
DSP desteklemez

DSP Lideri, CHP adayının FETÖ ve Kandil desteğine vurgu yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.