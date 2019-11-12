DEAŞ Diyala'da pusu kurdu: 4 ölü DEAŞ Diyala'da pusu kurdu: 4 ölü Hanikin ilçesine bağlı Karatepe bölgesinde DEAŞ'ın kurduğu pusuya düştü. Çıkan çatışmada, 4 asker öldü, 7'si yaralandı. DEAŞ'lılardan ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Haber Merkezi 12 Kasım 2019, 10:47 Son Güncelleme: 12 Kasım 2019, 15:17 AA