Dünya DEAŞ Diyalada pusu kurdu 4 ölü
ORTADOĞU

DEAŞ Diyala'da pusu kurdu: 4 ölü

DEAŞ Diyala'da pusu kurdu: 4 ölü

Hanikin ilçesine bağlı Karatepe bölgesinde DEAŞ'ın kurduğu pusuya düştü. Çıkan çatışmada, 4 asker öldü, 7'si yaralandı. DEAŞ'lılardan ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Haber Merkezi AA
DEAŞ, Iraklı askerlere pusu kurdu.
DEAŞ, Iraklı askerlere pusu kurdu.

Irak'ın doğusundaki Diyala ilinde terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuya düşen 4 Irak askeri hayatını kaybetti, 7'si yaralandı.

  • Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, askeri bir birlik, olayın yaşandığı bölgeye takviye askeri birlik gönderildi.

Bağdadi'nin görüntüsü: DEAŞ'ın sahipleri Türkiye'yi tehdit ediyor
GÜNDEM
Bağdadi'nin görüntüsü: DEAŞ'ın sahipleri Türkiye'yi tehdit ediyor

Ne olmuştu?

Terör örgütü DEAŞ, haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

  • DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Irak: Aileleri DEAŞ'lı 188 çocuk Türkiye'ye iade edildi
DÜNYA
Irak: Aileleri DEAŞ'lı 188 çocuk Türkiye'ye iade edildi
İstanbul için tehlikeli uyarı

İstanbul için tehlikeli uyarı

"15 gündür var, akşamları maskesiz dışarı çıkmayın."
Tek tehdit Mavi Balina değil

Tek tehdit Mavi Balina değil

Bağımlılık yapan oyunlar gençleri ölüme götürüyor.
Okul yolunda tehlike

Okul yolunda tehlike

​Sultangazi'de öğrenciler hafriyat kamyonlarının arasında 4 km yol yürüyor.
Kışkırtmalara rağmen devam ediyor

Kışkırtmalara rağmen devam ediyor

​Milli Savunma Bakanlığından Türk-Rus devriyesi açıklaması.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

​Türkiye'nin ikinci en büyüğü enerji üretimine hazırlanıyor.
Egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

Egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

​Şişli Belediyesi'nden 100 TL sermayeli şirkete 'çağırma usulü' ihale.
Bana<br> 'Robin Hood' deyin

Bana
'Robin Hood' deyin

​Veresiye defterlerini kapatıp 1000'er TL dağıttı.
Denizde<br>büyüyen tehlike

Denizde
büyüyen tehlike

Marmara ve Karadeniz'de de görülmeye başladı.
İlişkiler için son fırsat

İlişkiler için son fırsat

Erdoğan'ın Washington ziyareti sancılı dönemi sonlandırabilir.

Evinin önünde şehit ettiler

Evinin önünde şehit ettiler

​İsrail askerleri evinin önündeki yangını söndürmeye çıkan Ömer Bedevi'yi şehit etti.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Bu anneler gelmese<br> okul gezileri olmaz

Bu anneler gelmese
okul gezileri olmaz

​Alouane, okul gezilerinde başörtüsünü yasaklamaya hazırlanan Fransa'daki çifte standardı anlattı.
Kadın turiste <br>demir sapladı

Kadın turiste
demir sapladı

İstanbul'daki dehşette, saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi.
Ucuza<br>20 milyon m2 arazi

Ucuza
20 milyon m2 arazi

81 ilde yer alan arsalar için tek bir şart bulunuyor.
Dünyada az<br>sayıda ülkede var

Dünyada az
sayıda ülkede var

​Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.