Dünya DEAŞ Mahmurda saldırı düzenledi 7 Peşmerge ve 3 sivil öldü
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DEAŞ Mahmur'da saldırı düzenledi: 7 Peşmerge ve 3 sivil öldü

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 7 Peşmerge ve 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
DEAŞ Mahmurda saldırı düzenledi: 7 Peşmerge ve 3 sivil öldü
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Peşmerge Komutanı Nejat Hule, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Mahmur'un Karaçuğ bölgesindeki Nazikend köyünde Peşmergelerin DEAŞ tarafından kurulan pusuya düştüğünü söyledi. Hule, çıkan çatışma sonucu 7 Peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

ÖLENLER ARASINDA 3 SİVİL VAR

Rudaw'da yer alan haberde ayrıca Mahmur'a yakın Hadircice köyündeki DEAŞ saldırısında da 3 sivil hayatını kaybettiği belirtilerek, ölen üç kişinin kardeş oldukları kaydedildi.

Sivillere yönelik saldırı sonrası Peşmergenin bölgeye intikal etmesinin ardından DEAŞ'ın kurduğu pusuya maruz kaldığı belirtildi.

DEAŞ'IN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

DEAŞ'ın 27 Kasım'da Süleymaniye'nin Kifri ilçesinin Kuleco bölgesindeki saldırısında 5 Peşmerge ölmüş, 4 Peşmerge yaralanmıştı. Yaralananlardan durumu ağır olan 1 Peşmergenin, kurtarılamadığı açıklanmıştı.

29 Kasım'da Kifri ilçesine düzenlenen saldırı sonucunda ise 1 Peşmergenin öldüğü, 3 Peşmergenin yaralandığı belirtilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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