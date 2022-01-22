Dünya DEAŞın sözde Dicle sorumlusu Irakta öldürüldü
ORTADOĞU

DEAŞ'ın sözde Dicle sorumlusu Irak'ta öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Dicle Bölge Sorumlusu Ebu İsam kod adlı terörist ile yardımcısı Ebu Mahmut'un, Irak'ta düzenlenen hava saldırısı sonucu öldürüldüğü açıklandı. Haberi Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
DEAŞın sözde Dicle sorumlusu Irakta öldürüldü
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Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar devam ediyor. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Dicle Bölge Sorumlusu Ebu İsam kod adlı terörist ile yardımcısı Ebu Mahmut’un Musul’un güneyinde öldürüldüğü aktarıldı.

HAVA SALDIRISIYLA ÖLDÜRÜLDÜLER

Söz konusu iki teröristin Musul güneyindeki Hadar yakınlarında düzenlenen hava saldırısında etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, alınan istihbarat bilgisi doğrultusunda savaş uçaklarının teröristlerin içinde bulunduğu pikap tipi araca hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

11 IRAK ASKERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada, DEAŞ’ın Diyale vilayetinde düzenlediği ve 11 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası orduyu teyakkuzda olmaya çağırmıştı.

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