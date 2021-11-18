Dünya Decathlondanmülteciye kano yok
AVRUPA

Decathlon’dan mülteciye kano yok!

Fransız spor malzemeleri zinciri Decathlon, Manş Denizi’ni geçmeye çalışan göçmenlerin sıklıkla kullandığı kanoların satışını durdurdu. Yeni bir hayat kurma hayaliyle ülkesini terk etmek zorunda kalan mültecilere yönelik skandal karara tepki yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Decathlon’dan mülteciye kano yok!
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Fransız spor malzemeleri zinciri Decathlon’dan, savaş, açlık ve diğer sebeplerden dolayı yeni bir hayat kurma hayaliyle yurdunu terk eden mültecileri hedef alan utanç verici bir adım geldi. Decathlon, göçmen krizi nedeniyle artık Fransa’daki bazı mağazalarında kano satmayacağını duyurdu. Şirket yetkileri, karara gerekçe olarak İngiltere’ye geçmeye çalışan göçmenler tarafından kullanımının artmasını gösterdi ve Fransa’nın kuzeyindeki bazı bölgelerde ürünü satıştan kaldırdı.

Firmadan yapılan açıklamada, “Calais ve Grande-Synthe’deki Decathlon mağazalarında, mevcut koşullar göz önüne alındığında, kano satın almak artık mümkün olmayacak” ifadesine yer verildi. Firma, “Koşullar ne olursa olsun, ürünlerimizi kullanırken müşterilerimizi asla riske atmamaya kararlıyız” diyerek tepkilerin önüne geçmeye çalışsa da, skandal karara tepki yağdı.

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