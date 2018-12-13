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Değişen Ortadoğu'da Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Turkey Today/Bugünün Türkiyesi" panellerinin İngiltere ayağı ”Değişen Ortadoğu'da Türkiye" paneli Londra’da gerçekleştirildi.

AA DHA
'Değişen Ortadoğu'da Türkiye' paneli Londra’da gerçekleştirildi. Defense and Security Forum'un Başkanı Lady Olga Maitland'ın (sağda) moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet (sol 2), SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın (solda) ile Chatham House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programından Dr. Claire Spencer (sağ 2) konuşmacı olarak yer aldı.
'Değişen Ortadoğu'da Türkiye' paneli Londra’da gerçekleştirildi. Defense and Security Forum'un Başkanı Lady Olga Maitland'ın (sağda) moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet (sol 2), SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın (solda) ile Chatham House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programından Dr. Claire Spencer (sağ 2) konuşmacı olarak yer aldı.

Naval and Military Club'ta gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü İngiltere'nin önemli düşünce kuruluşlarından Defense and Security Forum'un Başkanı Lady Olga Maitland üstlenirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet, SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ile Chatham House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programından Dr. Claire Spencer konuşmacı olarak yer aldı.

Medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği panelde salon bütünüyle dolarken, bazı izleyiciler etkinliği ayakta takip etmek zorunda kaldı.

"Turkey Today/Bugünün Türkiyesi" panellerinin önceki ayakları eylül ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptığı toplantının hemen öncesinde New York'ta, ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında Berlin'de ve kasım ayında G20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires'te gerçekleştirilmişti.

AA


Türkiye gündemini anlattılar

"Değişen Ortadoğu'da Türkiye" başlıklı panelde, her biri alanında uzman Türk ve İngiliz konuşmacılar, İngiliz kamuoyuna Türkiye gündemini anlattı.
Panelin moderatörlüğünü İngiltere'nin önemli düşünce kuruluşlarından Defense and Security Forum'un Başkanı Lady Olga Maitland üstlenirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet, SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ile Chatham House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programından Dr. Claire Spencer konuşmacı olarak yer aldı.
Panele medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, panele katılanların sorularını yanıtladı.

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DHA
Defense and Security Forum'un Başkanı Lady Olga Maitland'ın (sağda) moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet (sol 2), SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın (solda) ile Chatham House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programından Dr. Claire Spencer (sağ 2) konuşmacı olarak yer aldı.

Değişimin odak ülkesiyiz

Panele dair bilgi veren Prof. Dr. Gülnur Aybet, "Bu Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde düzenlendi. Gerçekten önemli bir mekân burası. Türkiye'nin her zaman bölgesel olarak da, küresel olarak da dış politikasında kazan kazan stratejisinin olduğunu belirterek; değişen bir dünya ve değişen bölgede Türkiye'nin bu değişimi bölgedeki partnerleriyle ve müttefikleriyle nasıl yönetmeli, bu pozitifi mesaj üzerinde durarak değişik konuları inceledik. Türkiye'nin dış politikasında iki temel sütunuz var var, onları açıkladım burada. Biri bölgesel reel politik, diğeri de sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı 'gönül sınırlarımız'. Bu ikisini birlikte götürebilen tek ülkeyiz, bu yüzden de bu değişimin odak ülkesi olma durumundayız, bu panelde bunları değerlendirdik" dedi.
Türkiye'nin özellikle batı başkentlerinde hiç de hak etmediği çeşitli iftiralarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ise, "Bu tür paneller Türkiye'nin kendini dünyaya anlatması için son derece önemli. Londra, New York, Washington, Berlin gibi önemli kuruluşlarda Türkiye'nin hikâyesi anlatılmalı. Türkiye son 10 - 15 yılda ciddi dönüşümlerden geçiyor, ciddi siyasi sorunlarını atlatarak, çözerek ilerliyor" diye konuştu.

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