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Dünya

Dehşet anlarını sosyal medya hesabından paylaştı: Bosna Hersek’te silahlı saldırıda ikisi Türk üç ölü

Bosna Hersek'te bir kişi, eşinin de arasında bulunduğu üç kişiyi öldürüp üç kişiyi de yaraladı. Saldırganın polisin etrafını sarmasının ardından intihar ettiği aktarılırken, saldırı anını da sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştığı belirtildi. Öte yandan hayatını kaybedenlerden ikisinin Türk asıllı baba-oğul olduğu bildirildi.

19:58 . 11/08/2023 Cuma
AA
Bosna Hersek’te bir kişi düzenlediği silahlı saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı.

Bosna Hersek’te bir kişi düzenlediği silahlı saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı.

Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Gradacac'da bir kişi, 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladıktan sonra hayatına son verdi.

Tuzla Kantonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, N.S. isimli kişinin, Gradacac'da eşinin de arasında bulunduğu 3 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Açıklamada, saldırganın, etrafının polis tarafından sarılmasının ardından intihar ettiği kaydedildi.

Yerel medyadaki haberlerde, söz konusu saldırının aile içi husumet sonucu gerçekleştiği, N.S'nin saldırı anını sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştığı belirtildi.

Öte yandan hayatını kaybedenlerden ikisinin Türk asıllı baba-oğul olduğu bildirildi.



#Silahlı Saldırı
#Bosna Hersek
#Tuzla
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