Dehşet anlarını sosyal medya hesabından paylaştı: Bosna Hersek’te silahlı saldırıda ikisi Türk üç ölü

ABD'nin Houston şehrinde sıcaklıkların fırladığı amansız sıcak hava dalgası sırasında arabanın içinde bırakılan üç aylık bebek hayatını kaybetti. ABD'deki Ulusal Güvenlik Konseyi'ne (National Safety Council) göre bu olay, bu yıl ısınan bir araçta öldüğü bildirilen 16'ncı çocuk vakası.