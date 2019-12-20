Dünya Delhide sıkı yönetim
ASYA

Delhi’de sıkı yönetim

Eski Delhi (Old Delhi) bölgesindeki tarihi Kızıl Kale yakınındaki gösteri polis tarafından engellendi. Şehrin bazı kesimlerinde internet kapatıldı. Gösterilere katılımı azaltmak için şehrin girişlerine barikat kuruldu. Hindistan Komünist Partisi lideri Sitaram Yechury’nin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Protestolar başkente sıçradı.
Protestolar başkente sıçradı.

Hindistan yönetimi, Apartheid nitelikli Vatandaşlık Yasası protestoları nedeniyle başkent Yeni Delhi'de adeta sıkı yönetim ilan etti.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin Eski Delhi (Old Delhi) bölgesinde bulunan tarihi Kızıl Kale etrafında düzenlenmesi planlanan protestolar polis tarafından engellendi. Başkentin bazı bölgelerinde internete erişim askıya alındı. Aralarında Vodafone ve Airtel'in bulunduğu mobil telefon operatörlerinin internet ve mesaj gönderim servislerinin kısıtlandığı belirtildi. Polis, protesto gösterilerine katılımı azaltmak amacıyla şehrin girişlerine barikat kurarken, yollarda sıkı denetim uyguladı. Polisin, Gurugram bölgesi ile başkent arasındaki kara yolunda denetimlerini artırması, kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına yol açtı. Hindistan Komünist Partisi lideri Sitaram Yechury'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Eylemlerin yoğun olduğu Jamia Millia Islamia (JMI) ve Jawaharlal Nehru Üniversiteleri (JNU) ile şehrin merkezindeki metro istasyonu duraklarından 14'üne giriş ve çıkışlar kapatıldı. Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

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