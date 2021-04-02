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Deliorman'ın gururu: İlter Beyzatov

Deliorman'ın gururu: İlter Beyzatov

Bulgaristan halkı 4 Nisan 2021 tarihinde ülkenin yeni yönetimini seçmek üzere sandığa gidecek. Seçimin dikkat çeken milletvekili adaylarından biri de İlter Beyzatov.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deliormanın gururu: İlter Beyzatov
Milletvekili adayı İlter Beyzatov

Bulgaristan ikinci dönem Başbakanı olan ve GERB partisi kurucu olan Boyko Borisov Türk soydaşlarına ön sıralarda milletvekilliği şansı veriyor. Bunlardan bir örneği de İlter Beyzatov. Kuzeydoğu Bulgaristan'ın merkezi Shumen ilinden milletvekili adayı İlter Beyzatov insanlar tarafından büyük destek görüyor. Shumen topraklarında doğup büyüyen Beyzatov, yurdunun insanına destek hükümet yönetiminde bir ses olmak istiyor. Evli ve iki çocuk babası olan 38 yaşındaki Beyzatov'un önem verdiği konulardan bazıları:

  • - Güzel ülkemizi anne ve babalarımızın hatırladığı bir şekilde koruyalım
  • - Tarım sektörüne önem verip sağlıklı yaşayalım
  • - Çocuklarımızı modern bir Avrupa ülkesinde yaşatalım

Spor geçmişi olan sayın milletvekili adayı, genç sporcularımıza ve spor kulüplerine de büyük destek sağlıyor. Sosyal projelerdeki etkinliği ayrıca yardımseverliğiyle bilinen İlter Beyzatov, Deliorman'ın gururu olmaya hazırlanıyor.

  • ''Soydaşımızı destekleyelim! Değişime evet! 28
  • Kardeşliğe EVET! 28
  • Oyumuzu 28 numaraya verelim soydaşımız Ilter Beyzatov'u destekleyelim!''
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