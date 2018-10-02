Dünya Denizde gerilim Bu bir tehdittir
ASYA

Çin ve ABD arasında gerilim!

Denizde gerilim: Bu bir tehdittir!

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li bir savaş gemisinin Çin'e ait adalar ve kayalıkların açıklarına girmesine sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "30 Eylül günü, Çin hükümetinin izni olmaksızın, ABD'ye ait Decatur destroyeri, Çin'in Nansha Adaları ve kayalıklarına ait sulara girmiştir" denildi.

Haber Merkezi Reuters
Arşiv
Arşiv

Çin, tartışmalı Çin Denizi'nde kendisine ait olduğunu iddia ettiği adaların yakınında Amerikan deniz kuvvetlerine ait bir destroyerin seyretmesini, egemenliğine karşı bir tehdit olarak kınadı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili, USS Decatur adlı muhribin Pazar günü Spratly Adaları'ndaki bazı resiflerin 12 deniz mili yakınından seyrettiğini söylemişti.

Washington, Çin'in, Japonya ve diğer bazı Güneydoğu Asya ülkelerinin donanmalarının seyrettiği stratejik Çin Denizi'ndeki seyrüsefer özgürlüğünü kısıtladığı görüşünde.

Çin'in, her yıl 5 trilyon dolar değerinde deniz ticaretinin yapıldığı Güney Çin Denizi'nde iddia ettiği hakları Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam tanımıyor.

Çin savunma bakanlığı ABD gemisini bölgeyi terk etmesi için uyarmak üzere, bölgeye Çin donanmasından bir geminin gönderildiğini söyledi.

Bakanlık, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve çevreleyen sularda tartışılmayan haklara sahip olduğunu belirtti.

"ABD tarafı ısrarla Güney Çin Denizi adaları yakınına izinsiz olarak donanma gemileri göndererek Çin'in egemenliğini ve güvenliğini tehdit ediyor, Çin-ABD askeri ilişkilerini ve bölgenin uyum ve istikrarına ciddi zarar veriyor."

Bakanlık, "Çin silahlı kuvvetleri ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli adımları atacaktır" dedi.

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