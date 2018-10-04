Deprem, tsunami şimdi de yanardağ

Önce deprem daha sonra da tsunami felaketı yaşayan Endonezya’da bu kez de Soputan Yanardağı’nda patlama gerçekleşti. Kyodo ajansının Endonezya’nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezine dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Soputan Yanardağı, yerel saatle 08.47’de patladı. Soputan Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi.

Ölü sayısı 1407’ye yükseldi

Bilanço artıyor

Öte yandan Sulawesi Adası’nda 28 Eylül’de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407’’ye yükseldi. Afet yönetim merkezi ise deprem ve tsunmai sonucu 2 bin 500 kişinin yaralandığını açıkladı. Palu ve Sulawesi adasının afetlerden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi. Palu havaalanında, Makassar’a tahliye edilmek üzere yaklaşık 300 kişi Endonezya askeri nakliye uçaklarına bindirildi.

Kıyıları terkettiler

Sulawesi Adası’nda meydana gelen depremin vurduğu sahil şeridinden kaçanlar, yüksek noktalara kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı. Adanın kuzey bölgesinde meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle Orta Sulawesi eyaletine bağlı Palu ve Donggala’yı birbirine bağlayan sahil şeridinde yerleşim yerlerinin çoğu tahrip oldu. Evleri zarar gören halk, yüksek noktalarda kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.