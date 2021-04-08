Dünya Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu
ASYA

Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir markete giren dev kertenkele korku ve paniğe neden oldu. Bir müşterinin çektiği görüntüler dünya çapında yankı buldu.

Haber Merkezi İHA
Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu
Tayland'da dev kertenkele markete girdi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta dün öğle saatlerinde markete giren Monitör cinsi kertenkele korku ve paniğe neden oldu. Markette bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, dev kertenkelenin, marketteki raflara tırmandığı görüldü. Market çalışanının, yetkilileri araması ile olay yerine gelen kurtarma ekipleri, mağazadan dışarı sürükleyerek çıkardıkları dev kertenkeleyi çevrede bulunan çalılıklara bıraktı.

Müşterilerden Narimpa Tangsin yaptığı açıklamada, "Bir içecek almak istedim fakat hayvan içecek reyonuna çok yakındı. Tehlikeli hayvanlar, özellikle de kızdıklarında. Bu nedenle uzak durdum ve bunu telefonuma kaydettim. Sanırım dükkanlarda kertenkeleler için bile her ürün var" ifadelerini kullandı.

Dev kertenkele nedeniyle markette korku dolu anlar yaşandı.
İHA
Dev kertenkele nedeniyle markette korku dolu anlar yaşandı.

Bazen zararlı bakteriler taşıyan ve tehdit edildiğinde agresif olabilen hafif zehirli bir ısırığa sahip olan Monitör kertenkelesinin, bölgede çok az yağan yağmurlar ve aylardır süren kuru hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanması sonucu markete girdiği tahmin ediliyor.

Genellikle Tayland’da büyük şehirlerdeki kanallarda ve göletlerde yaşayan Asya su Monitör kertenkeleleri, balık, yılan ve kurbağaların yanı sıra insanların bıraktığı yiyecek artıklarıyla besleniyorlar.

Tayland'da markete giren dev kertenkele paniğe neden oldu
OYNAT 00:38
Tayland'da markete giren dev kertenkele paniğe neden oldu
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir markete giren dev kertenkele, girdiği markette korku ve paniğe neden oldu. Markette bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, dev kertenkelenin, marketteki raflara tırmandığı görüldü. Market çalışanının, yetkilileri araması ile olay yerine gelen kurtarma ekipleri, mağazadan dışarı sürükleyerek çıkardıkları dev kertenkeleyi çevrede bulunan çalılıklara bıraktı.


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