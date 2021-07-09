Dünya Devlet başkanını paralı askerler öldürmüş
AMERİKA

Devlet başkanını paralı askerler öldürmüş

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına karışan 4 kişi öldürüldü. Başbakan Claude Joseph, Moise’yi evinde öldüren saldırganların yabancı paralı askerler olduğunu, İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet başkanını paralı askerler öldürmüş
Jovenel Moise

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye suikast düzenleyenlere gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı. Haiti güvenlik güçleri, Moise’yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla düzenledikleri operasyon sonucu , 4 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Haiti Başbakanı Claude Joseph, saldırganların yabancı paralı askerler olduğunu, İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını söyledi. Öte yandan adli tıp raporuna göre Moise’nin bedeninden 12 kurşun çıkarıldı. Haiti’nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Eski bir Fransız sömürgesi: Haiti Cumhurbaşkanı evinde öldürüldü
DÜNYA
Eski bir Fransız sömürgesi: Haiti Cumhurbaşkanı evinde öldürüldü
Abone Ol Google News
Eve sipariş aşı

Eve sipariş aşı

​Türkiye aşılamada işi sıkı tutuyor.
İşte CHPnin kadın hakları

İşte CHP'nin kadın hakları

​Belediye başkanının yakın ekibi döverek hastanelik etti.
Muhalefete açıkçek vermişler

Muhalefete açık
çek vermişler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin kin ve nefret kokan üslubuna işaret etti.
18 milyon<br>diken üstünde

18 milyon
diken üstünde

​Akbank müşterileri bilgilerinin çalınmış olmasından endişe ediyor.
Paralı askerler öldürmüş

Paralı askerler öldürmüş

​Dört suikastçı ölü ele geçirildi.
Marmara'daki <br>balıklar yenilebilir mi?

Marmara'daki
balıklar yenilebilir mi?

​Bakanı Pakdemirli, merak edilen soruya cevap verdi.

Yeni Akbank iddiası

Yeni Akbank iddiası

​İki gün erişim sıkıntısı yaşanan bankayla ilgili şoke eden iddia.

Hayvanlar artık<br>can sayılacak

Hayvanlar artık
can sayılacak

​Hayvanları Koruma Kanunu teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

​Eşe karşı işlenen suçlarda kapsam genişledi.

CHP'li Eynesil Belediye Başkanına darp suçlaması.

Bakanlık vaka ve ölü sayısını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.