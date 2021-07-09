Devlet başkanını paralı askerler öldürmüş

Küba hakkındaki gerçekler

Türkiye'deki komünistlerin geleneksel paylaşımlarından biri de Küba'da hiç cinayet işlenmediği, kanserden ölen olmadığı gibi bir sürü iddia. Bu iddiaların ne kadar gerçeklikten uzak olduğunu gelin hep birlikte inceleyelim.