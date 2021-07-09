Devlet başkanını paralı askerler öldürmüş

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye suikast düzenleyenlere gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı. Haiti güvenlik güçleri, Moise’yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla düzenledikleri operasyon sonucu , 4 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Haiti Başbakanı Claude Joseph, saldırganların yabancı paralı askerler olduğunu, İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını söyledi. Öte yandan adli tıp raporuna göre Moise’nin bedeninden 12 kurşun çıkarıldı. Haiti’nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.