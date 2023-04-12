Diplomatik ilişkiler 11 yıl önce kesilmişti: Esed'den Tunus'ta büyükelçilik kararı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Esed rejiminin başkent Tunus'ta büyükelçilik açma kararı aldığını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Suriye'nin başkenti Şam'da Tunus Büyükelçiliğini tekrar açma talimatına cevaben, Suriye makamları Tunus'taki Suriye Büyükelçiliğini yeniden açmaya ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde olmak üzere büyükelçi atamaya karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Tunus- Suriye ilişkilerinin normal seyrine dönmesinin her iki ülkenin çıkarına olduğu vurgulanan açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının koordinasyon ve istişare görüşmelerinin devam ettiği aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

Tunus Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti. 4 Nisan'da yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Said'in Suriye’ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği duyurulmuştu.

Suriye ile diplomatik ilişkiler 11 yıl önce kesilmişti

Tunus, Esed rejiminin ülkede Arap Baharı ile patlak veren halk ayaklanmalarını şiddet kullanarak bastırmasına tepki olarak yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı.

Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda da iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.







