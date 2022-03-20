Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BAEde
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BAE’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle BAE’ye geldi.

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Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BAE’de
​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BAE’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye geldi.

Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında 16’ncı BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak hitapta bulunması ve BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüşmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı’na hitapta bulunmak, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Abu Dabi’deyiz” dedi.

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