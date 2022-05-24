Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
ORTADOĞU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ramallah'ta gerçekleşen görüşmede ikili, Filistin meselesini ve bölgedeki güncel durumu ele aldı.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu - Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin temasları kapsamında Ramallah'a gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti.

ABBAS'A TÜRKİYE DAVETİ

Görüşmede Filistin meselesi ile bölgedeki güncel gelişmeler değerlendirildi. Abbas’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, Filistinli lideri Türkiye'ye davet etti.

  • Ramallah ziyaretinde Abbas görüşmesi öncesinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya gelen ve dışişleri bakanlığı düzeyindeki Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, yarın İsrail'de temaslarda bulunacak.

İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması planlanıyor.

Bakan Çavuşoğlu: Filistin'e destek vermek önceliğimiz
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Bakan Çavuşoğlu: Filistin'e destek vermek önceliğimiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin’de mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin’de mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Filistin'in Ramallah kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. İki bakan daha sonra heyetler arası toplantıya katıldı.
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