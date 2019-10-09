Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Harekatımızı bir notayla Şam rejimine bildirdik
BARIŞ PINARI HAREKATI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Harekatımızı bir notayla Şam rejimine bildirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretler gerçekleştirdiği Cezayir'de Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu: Teröristlerin bu bölgeden çıkarılması için samimi çaba sarf ettik.

Ancak ABD bizi burada oyalarken diğer taraftan terör örgütüne desteği sürdürdü. Bu harekatımızı bir notayla Şam rejimine bildirdik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Çavuşoğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

Teröristlerin bu bölgeden çıkarılması için samimi çaba sarf ettik. Ancak ABD bizi burada oyalarken diğer taraftan terör örgütüne desteği sürdürdü.

Bu harekatla bölge teröristlerden temizlenecek. Komşu bölgelerde ve Türkiye’de olan mülteciler ülkelerine dönebilecek.

Bu harekatımız uluslararası haklarımıza dayanıyor. BM’nin kararları ortada.

Adana mutabakatına göre Suriye yönetiminin terör örgütlerine müdahale etmemesi halinde Türkiye’nin bölgeye girebileceği belirtilmiştir.

Hukuka uygun hareket ediyoruz. Tüm ülkelere bildirimde bulundu. Ortada bir rejim var. Bu harekatımızı bir notayla Şam rejimine bildirimde bulunduk.

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