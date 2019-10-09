Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Harekatımızı bir notayla Şam rejimine bildirdik

Çavuşoğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

Teröristlerin bu bölgeden çıkarılması için samimi çaba sarf ettik. Ancak ABD bizi burada oyalarken diğer taraftan terör örgütüne desteği sürdürdü.

Bu harekatla bölge teröristlerden temizlenecek. Komşu bölgelerde ve Türkiye’de olan mülteciler ülkelerine dönebilecek.

Bu harekatımız uluslararası haklarımıza dayanıyor. BM’nin kararları ortada.

Adana mutabakatına göre Suriye yönetiminin terör örgütlerine müdahale etmemesi halinde Türkiye’nin bölgeye girebileceği belirtilmiştir.

Hukuka uygun hareket ediyoruz. Tüm ülkelere bildirimde bulundu. Ortada bir rejim var. Bu harekatımızı bir notayla Şam rejimine bildirimde bulunduk.