Dünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irakta Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açıyoruz
BARIŞ PINARI HAREKATI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Irak'ta Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Irak'ta Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta Musul ve Basra başkonsolosluklarının yeniden açılacağını duyurdu. Çavuşoğlu, "YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkar haberler üzerine, tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik" dedi.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başlıkları şöyle;

Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50’sinden fazlası geri döndü.

Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz

Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz. Necef ve Kerkük’te ilk kez Başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor.

PYD/YPG sözde komutanı PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’in ABD ve Almanya’ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adıgeçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz.

Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız.

FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınırdışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı’na devredildi.

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