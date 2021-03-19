Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Barış arzusundan ziyade işgal niyeti

MSB'den duygulandıran video: Mutluluğu yaşamak onların da hakkı

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından Barış Pınarı bölgesine özel bir video paylaştı. İzleyenleri duygulandıran videoda Mehmetçiğin bölgedeki çocuklarla gerçekleştirdiği etkinliklerden kareler yer aldı. Yapılan paylaşımda, 'Onları kardeş biliyor, seviyor, önemsiyor ve onlara saygı duyuyoruz. Dünyaya gözlerini açtıklarında kendilerini bir savaşın ortasında bulsalar bile çizgi film izleyip minik yüreklerinde mutluluğu yaşamak onların da hakkı. Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize selam olsun!' ifadelerine yer verildi.



