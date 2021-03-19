Dünya Dışişleri Bakanlığından İsraile tepki Barış arzusundan ziyade işgal niyeti
ORTADOĞU

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Barış arzusundan ziyade işgal niyeti

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere yönelik müsadere, yıkım ve tahliye kararlarına ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in barış arzusundan ziyade işgal niyeti taşıdığını vurgulayan bakanlık, "Uluslararası toplumu, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

Bakanlık, İsrail'in işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in son dönemde, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneğidir." denildi.

"Uluslararası toplumu dayanışma sergilemeye davet ediyoruz"

İsrail'in barış arzusundan ziyade işgal niyeti taşıdığını vurgulayan bakanlık, "Filistinlilerin koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı mevcut dönemde İsrail'in hız verdiği bu eylemler vicdanları daha da yaralamaktadır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, uluslararası toplumu, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet etti.

Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

BAE ordusunun sağlığı İsrail’e emanet
DÜNYA
BAE ordusunun sağlığı İsrail’e emanet

İsrail’in UCM korkusu
DÜNYA
İsrail’in UCM korkusu
Abone Ol Google News
İkna yoluyla teslim oldular

İkna yoluyla teslim oldular

​İki PKK'lı ailesiyle buluştu.
Türk Telekomda çılgın maç

Türk Telekom'da çılgın maç

​Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken düştü

​"Çözüm için Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi lazım"

Cuma çıkışı gündeme dair önemli açıklamalar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.