Dışişleri Bakanlığından Pakistan'da trene düzenlenen terör saldırısına kınama

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu trenine dün yapılan terör saldırısı sonucu ölü ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada,

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda rehin alınanların bir an evvel serbest bırakılmalarını ümit ediyoruz."