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Dışişleri Bakanlığından Pakistan'da trene düzenlenen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'da trene düzenlenen terör saldırısına kınama

17:2312/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
AA
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlendi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da bir yolcu trenine yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz" denilen açıklamada, "Saldırıda rehin alınanların bir an evvel serbest bırakılmalarını ümit ediyoruz." denildi.

Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Menfur saldırıyı kınıyoruz"

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu trenine dün yapılan terör saldırısı sonucu ölü ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada,
"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda rehin alınanların bir an evvel serbest bırakılmalarını ümit ediyoruz."
ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da, dün, Ketta'dan Hayber Pahtunhva'daki Peşaver'e giden, içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlenmişti.

Pakistan güvenlik kaynakları, 190 yolcunun saldırganların elinden kurtarıldığını ve çıkan çatışmada tüm saldırganların öldürüldüğünü belirtmişti.


#Pakistan
#Dışişleri Bakanlığı
#Belucistan

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