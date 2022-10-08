Dünya Diyaloğun adresi Ankara ve Erivan
ASYA

Diyaloğun adresi Ankara ve Erivan

Türkiye ile Ermenistan arasında liderler düzeyinde sağlanan buluşmanın normalleşmede iki ülke arasındaki diyaloğun adresini üçüncü ülkelerden başkentlere kaydırması bekleniyor.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Diyaloğun adresi Ankara ve Erivan
​Diyaloğun adresi Ankara ve Erivan.

Türkiye ile Ermenistan arasında liderler düzeyinde sağlanan buluşmanın normalleşmede iki ülke arasındaki diyaloğun adresini üçüncü ülkelerden başkentlere kaydırması bekleniyor. Ülke liderlerinin Prag zirvesi sonrası alt düzeyde hem normalleşme trafiğinin hem de adreslerinin bu çerçevede çeşitlenmesi öngörülüyor.

Diyaloğun başlangıcında Türkiye’nin bunu gündeme getirdiği ancak Ermenistan tarafının ülke içi gelişmeleri gerekçe göstererek bu tür gelişmenin henüz erken olduğuna dikkat çektiği öğrenildi. Liderler ve özel temsilciler nezdinde sağlanan diyaloğun ilerleyen dönemde dışişleri bakanlarının da eklenebileceği öngörülüyor.

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