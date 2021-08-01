Dünya Diyarbakır annelerine Maliden destek
AFRİKA

Diyarbakır annelerine Mali'den destek

Malili terör mağduru kadınlar, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle görüşerek, destek mesajı verdi.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır annelerine Maliden destek
Malili terör mağduru kadınlar "Bölücü örgütlerin, Türk gençlerinin beynini yıkayarak onları zorla alıkoymalarını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptılar.

Başkent Bamako'da "31 Temmuz Afrikalı Kadınlar Günü" vesilesiyle "Demokrasi ve Bağımsızlık için Afrika Dayanışması (SADI)" partisinin düzenlediği ve Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart'ın da katıldığı etkinlikte Diyarbakır annelerinin mücadelesi de unutulmadı.

Malili kadınlar Diyarbakır annelerini destek mesajlarını online görüşme ile ilettiler.
AA
Malili kadınlar Diyarbakır annelerini destek mesajlarını online görüşme ile ilettiler.

"Mücadeleniz buraya kadar ses getirdi"

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart'ın da katıldığı etkinlikte, Malili kadınlar, Diyarbakır anneleriyle görüntülü görüşme imkanı buldu.

Büyükelçi Onart, görüşmede Diyarbakır annelerine hitaben, "Mücadeleniz buraya kadar ses getirdi. Uzak diyarlara kadar sesiniz duyuldu. Buradaki kadınlar da ne yazık ki terör mağduru. Dolayısıyla onlar da sizi çok iyi anladı, mesajlarınızı aldı. Mücadelenize devam edin, yılmamak lazım. Gördüğünüz gibi sesiniz uzak coğrafyalarda yankı buldu." dedi.

Etkinliğe Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart'ın da katıldı.
AA
Etkinliğe Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart'ın da katıldı.

Kadın örgütlenmesi "Aoua Keita Hareketi" adına okunan bildiride, Diyarbakır annelerinin 698 gündür HDP İl Başkanlığı binası önünde, bölücü terör örgütünün kaçırdığı evlatlarını beklediği belirtildi.

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Malili kadınlar Diyarbakır annelerini destek mesajlarını online görüşme ile ilettiler.
AA
Malili kadınlar Diyarbakır annelerini destek mesajlarını online görüşme ile ilettiler.

"Diyarbakır annelerine buradan dayanışma mesajı yolluyoruz"

Bildiride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz çabalıyor, mücadele ediyoruz." ifadelerinden de alıntı yapıldı.

Malili kadınların açıklamasında Diyarbakır anneleri ile aynı mücadeleyi verdikleri kaydedildi.
AA
Malili kadınların açıklamasında Diyarbakır anneleri ile aynı mücadeleyi verdikleri kaydedildi.

Bildiride şunlar kaydedildi:

  • "Biz, Fransız emperyalizmi ve Mali'deki müttefikleri tarafından düzenlenen ve desteklenen terör eylemlerinde eşlerini, evlatlarını, kardeşlerini kaybetmiş kadınlar olarak, bölücü örgütlerin, Türk gençlerinin beynini yıkayarak onları zorla alıkoymalarını şiddetle kınıyoruz. Diyarbakır annelerinin, çocuklarını kaçıranlar üzerinde baskı kurma kararlılığını destekliyoruz. Diyarbakır annelerine buradan dayanışma mesajı yolluyoruz. Türk milletine de bu mücadelesine desteğimizi sunuyoruz."

Diyarbakır annelerinin yalnız olmadığının altı çizilerek, "Mali'de terör nedeniyle eşlerini, babalarını, kardeşlerini kaybetmiş kadınlar Diyarbakır anneleriyle aynı mücadeleyi veriyor." ifadesine yer verildi.

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