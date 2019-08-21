Dünya Doğu Guta altı sene önce katliamı yaşadı Üzerlerine buz koymayın üşürler
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​Doğu Guta altı sene önce katliamı yaşadı: Üzerlerine buz koymayın üşürler

Doğu Guta altı sene önce katliamı yaşadı: Üzerlerine buz koymayın üşürler

Katil Esed rejimi, 21 Ağustos 2013 yılında abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, katliamda en az 1300 sivilin öldüğünü açıkladı. Katliamda ölenlerin çoğu küçük çocuktu. Küçük bedenlerine buz kütleleri koyulmuştu. Suriyeli annelerin, çocuklarının üzerine konulan buz kütlelerini gördüklerinde "Buz koymayın, üşürler" demesi, tarihe kazınan en acı not olarak kaldı. Cesetlerde herhangi bir iz bulunmuyordu. Katliamda en öldürücü sarin gazı kullanıldığı açıklanmıştı. Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla bin 400'ün üzerinde sivili katlettiği saldırının 6. yılında, sorumluların yargılanması çağrısını yineledi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Bombardımanda ölen çocuklar.
Bombardımanda ölen çocuklar.

Beşşar Esed rejimi, 21 Ağustos 2013 yılında abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine zehirli gazlarla katliam gerçekleştirdi.

  • Aradan altı yıl geçmesine rağmen Suriye'de ölümler devam ediyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivillere yönelik ihlalleri n apaçık örneğini görmek mümkün.

Doğu Guta’da kimyasal vahşet!
OYNAT 01:00
Doğu Guta’da kimyasal vahşet!
Esed rejimi yine katliam yaptı... Dün gece Doğu Guta'nın Duma beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısında 75 sivil hayatını kaybetti, 1000'den fazla sivil gazdan etkilendi. Bundan tam bir yıl önce, İdlib'te Han Şeyhun'a düzenlenen kimyasal saldırıda ise 100'den fazla sivil katledilmişti.



Doğu Guta'da katliam

Tarihe kara gün olarak geçen katliam başladığında gece saat 02:30'tu. Sivil halk, kimyasal katliama uykuda yakalandı.

Cesetler sıraya dizildi.
  • Esed rejiminin çok sayıda kimyasal gaz yüklü roketle düzenlediği saldırı dış dünyaya ise sabah saatlerinde ulaştı.


Saldırıdan etkilenen bölgeler arasında Muadamiye, Dareyya, Ayn Terma, Cobar, Muleyhe, KEfr Batna, Cisreyn, İrbin, Hamura, Zamalka ve Duma vardı.

Bebekler annelerinin yanına bırakıldı.

Sabaha doğru 05.00'da ayrı bir kimyasal saldırı daha gerçekleştirildi.

Doğu Guta ölüyor! Bu çağrıya kulak verin…
OYNAT 01:26
Doğu Guta ölüyor! Bu çağrıya kulak verin…
Yaklaşık 5 yıldır Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da halk, çok zor günler geçiriyor. Binlerce sivilin küçük bir alana sıkıştığı bölgede halk, dünyaya çağrı yapıyor.

"Üzerlerine buz koymayın, üşürler"

Katliamda binlerde ölen sivilin cesetleri yan yana sıralandı. Üzerlerine buz kütleleri konuldu. Ölen çocukların başında ağlayan anne ve babalar, babasız, annesiz kalan çocuklar, tarihe kazındı.

Bombardımandan kurtulan çocuk.

Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı
FOTOĞRAF 34
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Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, ablukada tuttuğu Doğu Guta'da zehirli gaz içerikli bomba kullandığı bildirildi.
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Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bölgedeki tıbbi kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rejim güçleri abluka altındaki Doğu Guta'nın Sakba ve Hammuriye beldelerinde sivil yerleşimlerine zehirli gazlı saldırılar düzenledi.
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Bölgedeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilileri, hava saldırısında atılan bombadan zehirli gaz yayıldığını ancak halkın sığınaklara doluşması nedeniyle gazdan etkilenenlere henüz ulaşılamadığını, durumlarının bilinmediğini belirtiyor.
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Rejim ve Rusya, son günlerde Doğu Guta'da hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı.
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Rejim güçleri önceki gece Hamuriye beldesine klor gazıyla saldırı düzenlemiş ve gazdan etkilenen 30 sivil tedavi altına alınmıştı.
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Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı
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Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı
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Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Sakba ve Hammuriye beldelerinde sivil yerleşimlerine zehirli gazlı saldırılar düzenledi. Gazdan etkilenenler, bölgedeki sahra hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

4 Nisan 2017'de rejimin hala kimyasal silah bulundurduğu anlaşılmıştı

100'den fazla sivilin öldüğü, 500'den fazla sivilin gazdan etkilenerek yaralandığı 4 Nisan 2017'deki İdlib'in Han Şeyhun ilçesindeki katliam, KSYÖ'nün imha ettiği stokun Esed'in bildirdiği envanterle sınırlı kaldığını gösterdi.

Ölen çocukların üzerlerine buz kütleleri yerleştirildi.
  • 7 Nisan'da ABD, rejimin, kimyasal bombalarını taşıyan uçaklarının havalandığı Şayrat Hava Üssü'nü füzelerle vurarak sınırlı bir müdahalede bulunmuştu.

Kurbanlardan alınan kan ve idrar numunelerini inceleyen KSYÖ, 19 Nisan 2017'de olayda sarin gazı tespit ettiklerini açıklamıştı.

  • Birleşmiş Milletler ile KSYÖ ortak soruşturma misyonu (JIM), 26 Ekim 2017'de rejimi, Han Şeyhun katliamından sorumlu tutmuş ve 27 Ekim'de ilgili raporunu BMGK'ye sunmuştu. Ancak Rusya, 16 Kasım 2017'deki oturumda, JIM'in görev süresini uzatacak BMGK kararını veto ederek 17 Kasım 2017'de mekanizma araştırmalarını durdurmak zorunda kalmıştı.

JIM'in kararı, tek başına katliamın sorumlularının UCM'de yargılanmasına yetmediği için rejime henüz herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Esed rejimi Doğu Guta'da kimyasal silahla saldırdı
DÜNYA
Esed rejimi Doğu Guta'da kimyasal silahla saldırdı
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