​Doğu Guta altı sene önce katliamı yaşadı: Üzerlerine buz koymayın üşürler Doğu Guta altı sene önce katliamı yaşadı: Üzerlerine buz koymayın üşürler Katil Esed rejimi, 21 Ağustos 2013 yılında abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, katliamda en az 1300 sivilin öldüğünü açıkladı. Katliamda ölenlerin çoğu küçük çocuktu. Küçük bedenlerine buz kütleleri koyulmuştu. Suriyeli annelerin, çocuklarının üzerine konulan buz kütlelerini gördüklerinde "Buz koymayın, üşürler" demesi, tarihe kazınan en acı not olarak kaldı. Cesetlerde herhangi bir iz bulunmuyordu. Katliamda en öldürücü sarin gazı kullanıldığı açıklanmıştı. Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla bin 400'ün üzerinde sivili katlettiği saldırının 6. yılında, sorumluların yargılanması çağrısını yineledi.

Haber Merkezi 21 Ağustos 2019, 14:59 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019, 15:51 AA Yeni Şafak