​Doğu Guta altı sene önce katliamı yaşadı: Üzerlerine buz koymayın üşürler

Beşşar Esed rejimi, 21 Ağustos 2013 yılında abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine zehirli gazlarla katliam gerçekleştirdi.
- Aradan altı yıl geçmesine rağmen Suriye'de ölümler devam ediyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivillere yönelik ihlalleri n apaçık örneğini görmek mümkün.
Doğu Guta'da katliam
Tarihe kara gün olarak geçen katliam başladığında gece saat 02:30'tu. Sivil halk, kimyasal katliama uykuda yakalandı.
- Esed rejiminin çok sayıda kimyasal gaz yüklü roketle düzenlediği saldırı dış dünyaya ise sabah saatlerinde ulaştı.
Saldırıdan etkilenen bölgeler arasında Muadamiye, Dareyya, Ayn Terma, Cobar, Muleyhe, KEfr Batna, Cisreyn, İrbin, Hamura, Zamalka ve Duma vardı.
Sabaha doğru 05.00'da ayrı bir kimyasal saldırı daha gerçekleştirildi.
"Üzerlerine buz koymayın, üşürler"
Katliamda binlerde ölen sivilin cesetleri yan yana sıralandı. Üzerlerine buz kütleleri konuldu. Ölen çocukların başında ağlayan anne ve babalar, babasız, annesiz kalan çocuklar, tarihe kazındı.
4 Nisan 2017'de rejimin hala kimyasal silah bulundurduğu anlaşılmıştı
100'den fazla sivilin öldüğü, 500'den fazla sivilin gazdan etkilenerek yaralandığı 4 Nisan 2017'deki İdlib'in Han Şeyhun ilçesindeki katliam, KSYÖ'nün imha ettiği stokun Esed'in bildirdiği envanterle sınırlı kaldığını gösterdi.
- 7 Nisan'da ABD, rejimin, kimyasal bombalarını taşıyan uçaklarının havalandığı Şayrat Hava Üssü'nü füzelerle vurarak sınırlı bir müdahalede bulunmuştu.
Kurbanlardan alınan kan ve idrar numunelerini inceleyen KSYÖ, 19 Nisan 2017'de olayda sarin gazı tespit ettiklerini açıklamıştı.
- Birleşmiş Milletler ile KSYÖ ortak soruşturma misyonu (JIM), 26 Ekim 2017'de rejimi, Han Şeyhun katliamından sorumlu tutmuş ve 27 Ekim'de ilgili raporunu BMGK'ye sunmuştu. Ancak Rusya, 16 Kasım 2017'deki oturumda, JIM'in görev süresini uzatacak BMGK kararını veto ederek 17 Kasım 2017'de mekanizma araştırmalarını durdurmak zorunda kalmıştı.
JIM'in kararı, tek başına katliamın sorumlularının UCM'de yargılanmasına yetmediği için rejime henüz herhangi bir yaptırım uygulanmadı.