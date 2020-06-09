Doğu Türkistan mücadelesi BM’de: İlk defa uluslararası düzeyde bir eyleme geçildi

Türkiye’deki farklı barolarında kayıtlı 100 avukat, Hukuk ve Fikir Platformu çatısı altında bir araya gelerek Doğu Türkistan sorununu Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne taşımak için harekete geçti. BM’ye yapılacak başvuru için imza prosedürünü tamamlayan avukatlar, hazırladıkları şikayet dilekçesini gelecek hafta BM’ye gönderecek. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Doğu Türkistan ile Çin arasında yaşanan gerilimin son 3 yıldır gündemden düşürülmeye çalışıldığını söyledi. Oğuzhan, avukatların bu sorunu BM’ye taşımasının önemine işaret ederek, bunun son derece önemli bir gelişme olduğunu aktardı.

ULUSLARARASI EYLEME GEÇİLDİ

Daha önce sadece STK’lar düzeyinde bir takım çalışmalar, protestolar, basın açıklamalarının yapıldığını anlatan Oğuzhan, “İlk defa uluslararası düzeyde bir eyleme geçildi. Bu eylemin hukukçular tarafından yapılıyor olması da son derece önemli. Emsal teşkil etmesi açısından da önemli bir adım olarak görüyoruz. Doğu Türkistan meselesinin hukuki zeminde daha fazla gündeme gelmesini istiyoruz.

Bu başvuru tamamen şeffaf ve hak, hukuk eksenli bir çabadır. Tüm uluslararası kurumların ve İslam dünyasının bu çabaya destek vermesini ve Doğu Türkistan’da yaşananlara müdahale etmesini istiyoruz. Aksi takdirde sorun çok daha kritik boyutlara ulaşabilir” dedi.