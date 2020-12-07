Tek yol tek millet

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmasından sonra Nahçıvan koridorunun açılması, Doğu Anadolu’da sevinçle karşılandı. Nahçıvan koridoru ile Türkiye ve Orta Asya hattı kurulacağını belirten iş dünyası temsilcileri, Bakü- Tiflis- Kars güzergahına güçlü destek oluşturarak, tarihi İpek Yolu’nun canlanmasına çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.

TÜRK DÜNYASI EKONOMİK AÇIDAN BÜTÜNLEŞİYOR

Koridor ile Türkiye ve Orta Asya Türk dünyası arasında doğrudan bir hat oluşmuş olacak. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, ekonomi ve turizm alanlarındaki ilişkiler bakımından yeni bir devrin başlayacağını belirterek “Ülkemizin Türk devletleriyle bugüne kadar kurmuş olduğu bütün girişimler bu tarihten sonra yeni bir anlam kazanacak ve siyasi avantajlarının yanında tamamen sınır olduğumuz bu büyük coğrafyayla ticari iş birliklerimizde de büyük bir canlanma yaşanacak" dedi. Tanrıver, "Türkiye ve Türk dünyası karayoluyla kesintisiz bağlanacak. Iğdır’daki Dilucu Sınır Kapısı’ndan Bakü’ye kadar kara yolu ile gidebileceğiz" ifadesini kullandı.

REKLAM

Ethem Tanrıver

BÖLGEDEKİ İLLERİN YARARINA

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de, “Orta Asya ülkeleri, Rusya ile ticaret bölgedeki illerin yararına olacak. Orta Asya daha yakınlaştı. Sadece Gürcistan üzerinden yapılan ihracat artık Azerbaycan üzerinden diğer Orta Asya ülkelerine yapılacak. Koridorun ekonomik canlılık yaratacağına inanıyorum” dedi.

Saim Alpaslan

TİCARETİMİZ 3- 4 KAT ARTACAK

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan ise, şunları söyledi: "Gürbulak Sınır Kapımız Türkiye’de ikinci büyük sınır kapısı. Bu koridorun açılması ile kapımızın da yükü hafifleyecek. Öncesinde İran üzerinden yapılan ticarette TIR'larımız sorun yaşıyor ve uzun kuyruklar oluşuyordu. Hem bu sorun giderilmiş olacak hem de Uzak Doğu ülkelerine olan mesafemiz kısalacak. Eskiden İran'da 10- 15 gün bekleyen TIR'larımız vardı. Ama artık böyle bir sorunumuz da olmayacak. Tacirlerimiz ve iş adamlarımızın maliyetleri düşecek." Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan ise, " İhracatçılarımız Azerbaycan ile Türk cumhuriyetlerine İran üzerinden ulaşım sağlıyordu. Artık direkt Azerbaycan toprağına girmiş olacağız" diye konuştu.

OYNAT 01:31 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Fransaya: Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması yönünde Fransız hükümetine çağrıda bulunduğu karara ilişkin, 'Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı, Ermeniler orada kendilerine devlet kursun.' dedi.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EKONOMİ Ermenistan kabul etti: Azerbaycan ile Türkiye birleşecek, dört il ihya olacak

DÜNYA Azerbaycan Fransa'ya nota verdi