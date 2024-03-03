Doğum hastanesine bomba

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde BAE Doğum Hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırıda 2'si sağlık personeli 11 kişinin hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail, Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nde bulunan BAE Doğum Hastanesi'nin kapısı yakınlarındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, aralarında ilk yardım görevlisi Abdulfettah Ebu Meri ve hemşire Salim Cuma Şerab'ın da olduğu 11 kişi öldü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'i, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ambulanslar, hastaneler ve sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor. Bu saldırılarda şu ana kadar çok sayıda sağlık personeli öldü ve yaralandı.