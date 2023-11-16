Doktorlar 'grip' demişti: 'Gizli katil' yüzünden kol ve bacaklarını kaybetti

Kristin Fox
ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Kristin Fox, 2020 yılında boğaz ağrısı şikayeti ile acil servise gitti. Doktorların 'grip' teşhisi koyduğu kadın kendine reçete edilen ilaçlarla evine döndü ancak durumu giderek kötüye gitti.
İlk doktor ziyaretinin üzerinden 24 saat geçmeden yeniden hastaneye kaldırılan Kristin, "Kanepemden kalkamayacak hale gelmiştim. En yakın arkadaşımla konuştum. Beni hastaneye getirdiler. Bundan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
Nedeni gizli katil 'sepsis'
Doktorlar vücudu yavaş yavaş mora dönen kadına 'gizli katil' olarak da bilinen 'sepsis' teşhisi koydu.
Kristin'in durumu o kadar ağırlaştı ki, doktorlar vücudunun dinlenebilmesi için onu indüklenmiş komaya aldı.
Kol ve bacakları olmadan uyandı
Derin bir uykuya dalmadan önce doktorların kendisine 'uzuv kaybına hazırlanın, birkaç parmağınızı kaybedebilirsiniz' dediği iki çocuk annesi kadın gözlerini yeniden açtığında korkunç bir tablo ile karşılaştı:
"Küresel bir salgının ortasında hastanede kol ve bacaklarım olmadan uyandım. Hayatım sonsuza dek değişmişti"
27 Mart'ta bacakları ampute edilen kadının durumunun kötüye gitmesi ile 6 Nisan'da da kolları ampute edilmişti.
Kol ve bacaklarına protez takıldı
Komadan çıktıktan birkaç hafta sonra taburcu edilen Kristin, Pittsburgh Üniversitesi Rehabilitasyon merkezinde fizik tedaviye başladı. 12 hafta boyunca günde 3 saat süren fizik tedavi sonrası ekim ayında kol ve bacaklarına protez takıldı.
'Şükür ediyorum'
Fox News'a karşılaştığı zorluklara rağmen hayatta olduğu için kendini 'şanslı' hissettiğini söyleyen Kristin "Bazen kendimi şikayet ederken buluyorum ama sonra kendime çocuklarımın yasımı tutuyor olabileceğini hatırlatıyorum. Şu anda 12 ve 10 yaşındalar. Onların bensiz ne yapacaklarını hayal edemiyorum" ifadelerini kullandı.
Sepsis nedir?
Sepsis, vücutta enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması ve bağışıklık sisteminin buna aşırı bir savunma geliştirmesi sonucu ortaya çıkan ve yaşamı tehdit eden bir durum.Ağır sepsis vakalarında tüm vücutta iltihaplanmalar meydana gelir ve 'septik şok' adı verilen tablo ortaya çıkabilir.
ABD'de her yıl 1,7 milyon yetişkini etkileyen bu durum hızla ölüme yol açabiliyor.