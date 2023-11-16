Doktorlar 'grip' demişti: 'Gizli katil' yüzünden kol ve bacaklarını kaybetti

Doğal bir dürtü olan kaşıntı, çoğunlukla vücuda temas eden böcek ve bitkileri uzaklaştırmak, toksik maddelere karşı bağışıklık sisteminin histamin salgılamasını tetiklemek için oluşur. Esneme gibi bulaşıcı olduğu düşünülen kaşıntı, bazı durumlarda rahatsız edici bir cilt sağlığı sorununa dönüşebilir. Vücudunuzdaki bilmediğiniz kaşıntının sebebi tahtakuruları olabilir. Çarşaflarda, mobilyalarda gelişen böcek olarak bilinen tahtakuruları, vücutta yoğun kaşıntıya neden olur. İnsanların ve hayvanların kanını emen ve tahta gibi sert bir dış kabuğuna sahip tahtakurusu, zamanla çoğalır ve bunu fark etmek neredeyse imkansızdır. öylece doğrudan odada hayatınız tehlikeye girebilir. Peki, tahta kurusu ısırığı nasıl olur ve nasıl anlaşılır? Tahta kurusu ısırığı nasıl geçer ve ne iyi gelir? Tahta kurusu ısırığı tedavi edilmezse ne olur? Tahtakuruları nasıl yok olur? İşte, tüm detaylar...