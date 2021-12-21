Dünya Erdoğanın açıklaması sonrası dövizdeki sert düşüş dünya basınında
AVRUPA

Erdoğan'ın açıklaması sonrası dövizdeki sert düşüş dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından TL'deki değer kazancı, dünyanın gündemine oturdu.Erdoğan'ın dün alınacak tedbirleri açıklamasının ardından Türk Lirası'ndaki (TL) değer kaybı tersine döndü.

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Haber Merkezi Diğer
Dolardaki düşüş dünya basınında nasıl yer aldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve dövizdeki sert düşüş dünya basınında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün alınacak tedbirleri açıklamasının ardından Türk Lirası'ndaki (TL) değer kaybı tersine döndü. Erdoğan'ın açıklamaları ve hızla değer kazanmaya başlayan TL, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı.

DÜNYA BASININDA

Reuters, gelişmeyi "TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi adımının ardından yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı." diyerek duyurdu.

Dolar/TL'nin daha önce 18,40 liraya kadar yükseldiği, açıklamanın ardından ise 13.15'e kadar gerilediği ve bunun "rekor düzeydeki en büyük günlük işlem aralığı" olduğuna dikkat çekildi.

ALINAN TEDBİRLER İVME SAĞLADI

Erdoğan'ın önlemleri açıklamasıyla birlikte piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar satıldığı belirtildi.

Toronto merkezli Scotiabank'tan stratejist Shaun Osborne'nun "Erdoğan'ın yerli yatırımcıların tasarruflarını lira dalgalanmalarından korumak için açıkladığı tedbirler, bir miktar ivme sağladı." şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.

YENİ BİR PROGRAM

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TL'yi korumak için olağanüstü tedbirler açıkladığını yazdı.

Bunlar arasında tasarrufları yerli para birimindeki dalgalanmalardan koruyacak yeni bir programın başlatılmasının bulunduğu da kaydedildi.

Erdoğan'ın "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

"TL'DEKİ DÜŞÜŞÜ KESTİ"

Haberde, "Erdoğan'ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Külliye'de Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dediği anımsatıldı.
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