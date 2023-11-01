Domuz kalbi nakledilen hasta hayatını kaybetti.
2021 yılının eylül ayında New York'taki araştırmacılar, domuzların hayvandan insana nakiller için umut vaat edebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.
ABD'nin Maryland eyaletindeki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, domuzdan insana ilk kalp nakli yapılan hasta, yaklaşık 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.
Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
Aynı hastanede genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakli yapılan ikinci hasta olan 58 yaşındaki Lawrence Faucette isimli hasta da 40 gün sonra hayatını kaybetti.
Kalp yetmezliği hastası olan Faucette, ameliyattan sonra fizik tedaviye başlamış ve ameliyatın birinci ayı olan 20 Ekim’de, görüntüleri dünya ile paylaşılmıştı.