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Dünya

Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü

ABD'de yer alan Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakli yapılan 58 yaşındaki Lawrence Faucette isimli hasta, 40 gün sonra hayatını kaybetti. Aynı hastanede daha önce yapılan ilk ameliyatta da hasta 2 ay sonra ölmüştü.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
01:04 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 18:07 - 1/11/2023 Çarşamba
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Domuz kalbi nakledilen hasta hayatını kaybetti.

Domuz kalbi nakledilen hasta hayatını kaybetti.

2021 yılının eylül ayında New York'taki araştırmacılar, domuzların hayvandan insana nakiller için umut vaat edebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, domuzdan insana ilk kalp nakli yapılan hasta, yaklaşık 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.

Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü

Aynı hastanede genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakli yapılan ikinci hasta olan 58 yaşındaki Lawrence Faucette isimli hasta da 40 gün sonra hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada,
"Son günlerde kalbi, insan organlarını da içeren geleneksel nakillerde en önemli zorluk olan reddin ilk belirtilerini göstermeye başladı. Sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen Bay Faucette 30 Ekim'de hayata gözlerini yumdu’"
denildi.

Kalp yetmezliği hastası olan Faucette, ameliyattan sonra fizik tedaviye başlamış ve ameliyatın birinci ayı olan 20 Ekim’de, görüntüleri dünya ile paylaşılmıştı.




#Kalp Nakli
#Domuz
#ABD
#Ameliyat
19 saat önce
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