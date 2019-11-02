Donald Trump: Ölsem Melania ağlamaz

Trump'ın, çok kez eşi Melania'nın kameralar karşısında elini tutmayı reddettiği görülmüştü.

New York’tan Florida'ya taşınacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, eğer bir suikast girişiminde vurulursa, eşi Melania Trump’ın arkasından ağlamayacağını ifade etti.

Reuters Trump göreve geldiği günden beri eşi ile olan ilişkisi hep tartışılıyor.

Herkesin eşi aynı trajediye böyle tepki vermez

Trump özel bir bağış etkinliğinde Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in 2017 yılında senatörlerin beyzbol oynadığı sahada gerçekleşen silahlı saldırı sonrası vurulmasından bahsetti. Trump bundan bahsederken Scalise'in ne kadar çetin bir karakter olduğunu, eşinin hastanede hüngür hüngür ağladığını unutamadığını belirtti.

Trump şakayla karışık, "Herkesin eşi yaşanan trajediye böyle bir tepki vermez, benimkinin de vermeyeceğini biliyorum" dedi.

Reuters Roma gezisinde ise First Lady, Trump ona elini uzatınca saçını düzeltmişti.

Florida'ya taşınıyor

NTV'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili vali ve belediye başkanını kastederek “Milyonlarca dolar vergi ödüyorum ama New Yorklu siyasetçiler çok kötü davrandılar” ikametini New York’tan Florida eyaletine taşıyacağını açıkladı.

New York doğumlu Trump, New York’taki Trump Tower’da yaşamasına rağmen Beyaz Saray dışındaki zamanının çoğunu Florida’daki evinde geçiriyordu.